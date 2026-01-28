市川 栞 キャスター：

気象予報士の小野さんです。また寒気がやってくるんですね。



小野 和久 気象予報士：

平地で警報が発表されるくらいの大雪の可能性があります。

小野：

その期間は、あす29日昼前からあさって30日にかけて。雪のピークは29日夜からです。



29日朝9時の予想天気図です。

小野：

あす29日の朝は冬型の気圧配置です。石川県内は大雪の目安となる寒気に覆われます。上空の高い所にはマイナス36度以下という、さらに強い寒気が流れ込み、雪雲が発達しやすくなります。





雪と風の予想です。

小野：

きょう28日夜、大雪をもたらす雲の帯・JPCZが山陰の沖で予想されています。



市川：

これが近づいてきて、大雪になる可能性があるんですね。

小野：

加賀地方には別の雪が見られます。これは沿岸収束と呼ばれる現象で、日中はJPCZの雪と一緒になって、加賀地方を中心に覆う予想です。その後、JPCZは南へ下がっていきますが、あさって30日朝にかけて、加賀地方にはまだ雪が残ります。雪は、30日の夜には落ち着く予想です。



24時間の降雪量です。

小野：

平地と山地があまり変わりません。きょう28日夜からあす29日夕方まで、平地の多い所で、加賀で25センチ、能登で15センチ。ピークは29日夜からあさって30日明け方までの見込みで、平地の多い所で、加賀・能登ともに 30センチです。



市川：

あさって30日は、私立高校の入学試験です。交通機関の乱れなどがないことを願っています。

