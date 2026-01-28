去年５０歳を迎えたタレントが、２８日までにＳＮＳで豪華スリーショットを公開し話題になっている。

１９９０年代に人気を集めた鈴木蘭々（５０）がインスタグラムで「千秋ちゃんを介してとてつもなく久しぶりに満里奈ちゃんと再会出来てとても嬉しかったです 毎回思うけど人の縁ってとっても不思議 何時間店にいるのって言うくらい（笑）しかも更に移動してお茶したりしていっぱい話して楽しかった〜 今度は皆んなで少し遠出したいなぁ」とつづり、千秋、渡辺満里奈との豪華スリーショットを公開した。

この投稿にファンからは「久しぶりの再会良いですね」「みんな可愛い！」「このメンツ最高」「皆さん綺麗すぎます、、」「みんなずっと変わらない」「黄金世代だ」などの声が寄せられている。

鈴木は１９９０年代にフジテレビ系「ポンキッキーズ」などに出演し、一世を風靡（ふうび）。ボーイッシュなショートヘアが印象的だった。当時は１２社のＣＭに起用され、９６年のＣＭ女王になったとテレビ番組で紹介されている。ＳＮＳのプロフィルでは「２０１８年より十数年ぶりにマイペースな感じで歌手活動も再開しております」と現状を説明している。