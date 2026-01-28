◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級３位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級１１位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催されるボクシングのトリプル世界戦＆世界挑戦者決定戦興行「Ｕ―ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ５」の前売券が、２月１０日１８時からローソンチケットで販売されることが決まった。興行を主催する帝拳プロモーションが２８日、発表した。

券種はリングサイド席＝５万５０００円、指定Ａ席＝５万５０００円、指定Ｂ席＝３万３０００円、指定Ｃ席＝２万２０００円、指定Ｄ席＝１万１０００円（いずれも消費税込み）。

メインイベントのＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦では、同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝が、元世界５階級制覇王者で同級１位のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝と対戦。ＷＢＡ王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝への挑戦権を懸けて争う。

セミファイナルのＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチでは、同級３位・岩田翔吉（２９）＝帝拳＝が王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝に挑戦する。

またＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチでは、同級１１位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝が王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国＝に挑戦。オラスクアガは５度目の防衛戦となる。

さらに、ＷＢＡ世界ミニマム級タイトルマッチでは、正規王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝との初防衛戦に臨む。両者は昨年９月にＷＢＡ世界同級王座決定戦で対戦したが、５回に偶然のバッティングで高田が試合続行不可能となり、松本が３―０の負傷判定勝ちで新王者となった。今回がダイレクトリマッチとなる。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。