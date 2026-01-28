夏川椎菜、ワンマンライブ『Revenge Live“reMAKEOVER”』映像化が決定！デビュー記念日に本人登壇の上映会も開催
夏川椎菜が2025年7月に開催した『夏川椎菜 Revenge Live “reMAKEOVER”』が、Blu-rayとして発売されることが発表された。
“reMAKEOVER”は、2022年に開催されたツアー『夏川椎菜2nd Live Tour 2022 MAKEOVER』を100％の形で“リベンジ”するライブとなった公演。初回生産限定盤はBlu-rayに加え、ライブ中のシーンを切り抜いたアクリルスタンドを同梱。通常盤初回仕様は本編のみを収録したスペシャルプライスになっている。
さらに発売を記念して、4月5日(日)にユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にてプレミア上映会の開催も決定。ライブBlu-rayの映像をひと足先に映画館の映像・音量で楽しむことができる。そして上映会当日は夏川椎菜のアーティストデビュー9周年になる。そんな記念日を夏川椎菜と過ごせる貴重な機会にファンならばぜひとも足を運びたい。公演情報やチケット発売などの詳細は近日中に告知予定とのこと。
●リリース情報
夏川椎菜 Revenge Live “reMAKEOVER”
発売：4月15日(水)
初回生産限定盤[BD+Goods]
品番：SMXL-50〜51
価格：￥9,900（税込）
特典：アクリルスタンド(※初回生産限定盤のみ)
通常盤(初回仕様限定盤)[BD]
品番：SMXL-52
価格：￥5,500（税込）
＜収録内容＞
2025年7月21日(月・祝) 『夏川椎菜 Revenge Live “reMAKEOVER”』 ＠ Zepp Osaka Bayside
M1 烏合讃歌
M2 ハレノバテイクオーバー
M3 RUNNY NOSE
M4 トオボエ
M5 アンチテーゼ
M6 ステテクレバー
M7 サメルマデ
M8 シマエバイイ
M9 奔放ストラテジー
M10 ボクはゾンビ
M11 ワルモノウィル
M12 パレイド
M13 ミザントロープ
M14 すーぱーだーりー
M15 That’s All Right！
M16 チアミーチアユー
M17 キタイダイ
M18 クラクトリトルプライド
M19 ナイトフライトライト
M20 ラブリルブラ
M21 ササクレ
M22 ハレノバテイクオーバー
『夏川椎菜 Revenge Live “reMAKEOVER“』Blu-ray発売記念プレミア上映会
日程：2026年4月5日（日）
会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場
登壇者：夏川椎菜（予定）
※チケット受付や公演時間などの詳細は後日発表いたします。
夏川椎菜 4thアルバム「CRACK and FLAP」
発売日：2026年2月4日(水)
