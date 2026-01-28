夏川椎菜、ワンマンライブ『Revenge Live“reMAKEOVER”』映像化が決定！デビュー記念日に本人登壇の上映会も開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

夏川椎菜が2025年7月に開催した『夏川椎菜 Revenge Live “reMAKEOVER”』が、Blu-rayとして発売されることが発表された。

“reMAKEOVER”は、2022年に開催されたツアー『夏川椎菜2nd Live Tour 2022 MAKEOVER』を100％の形で“リベンジ”するライブとなった公演。初回生産限定盤はBlu-rayに加え、ライブ中のシーンを切り抜いたアクリルスタンドを同梱。通常盤初回仕様は本編のみを収録したスペシャルプライスになっている。

さらに発売を記念して、4月5日(日)にユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にてプレミア上映会の開催も決定。ライブBlu-rayの映像をひと足先に映画館の映像・音量で楽しむことができる。そして上映会当日は夏川椎菜のアーティストデビュー9周年になる。そんな記念日を夏川椎菜と過ごせる貴重な機会にファンならばぜひとも足を運びたい。公演情報やチケット発売などの詳細は近日中に告知予定とのこと。

●リリース情報

夏川椎菜 Revenge Live “reMAKEOVER”

発売：4月15日(水)

初回生産限定盤[BD+Goods]

品番：SMXL-50〜51

価格：￥9,900（税込）

特典：アクリルスタンド(※初回生産限定盤のみ)

通常盤(初回仕様限定盤)[BD]

品番：SMXL-52

価格：￥5,500（税込）

＜収録内容＞

2025年7月21日(月・祝) 『夏川椎菜 Revenge Live “reMAKEOVER”』 ＠ Zepp Osaka Bayside

M1 烏合讃歌

M2 ハレノバテイクオーバー

M3 RUNNY NOSE

M4 トオボエ

M5 アンチテーゼ

M6 ステテクレバー

M7 サメルマデ

M8 シマエバイイ

M9 奔放ストラテジー

M10 ボクはゾンビ

M11 ワルモノウィル

M12 パレイド

M13 ミザントロープ

M14 すーぱーだーりー

M15 That’s All Right！

M16 チアミーチアユー

M17 キタイダイ

M18 クラクトリトルプライド

M19 ナイトフライトライト

M20 ラブリルブラ

M21 ササクレ

M22 ハレノバテイクオーバー

『夏川椎菜 Revenge Live “reMAKEOVER“』Blu-ray発売記念プレミア上映会

日程：2026年4月5日（日）

会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

登壇者：夏川椎菜（予定）

※チケット受付や公演時間などの詳細は後日発表いたします。

夏川椎菜 4thアルバム「CRACK and FLAP」

発売日：2026年2月4日(水)

LAWSON presents 令和8年度 417の日

