「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、大胆スリットから美脚全開 姉の結婚式でのドレス姿に「攻めてる」「着こなせるスタイルがすごい」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/01/28】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が1月27日、自身のInstagramを更新。大胆なスリットが入ったドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「オーラに圧倒された」太もも全開の大胆スリットドレス
辻は「お姉ちゃんの結婚式本当に最高だった」「本当は着物着たかったけど、可愛いお洋服きてお祝いできて最高だった」とつづり、ステンドグラスが輝く華やかな式場でのドレス姿を投稿。淡いパープルのタイトなロングドレスには、大胆なスリットが入り、美しい脚のラインを際立たせている。また、肩に流した髪には姪とお揃いの蝶々のヘアアクセサリーが輝いている。「ほんとに海外にいるみたいな式場で素敵だった」と、感激した様子を伝えている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて声が出た」「スタイル良すぎ」「お姉さま、おめでとうございます」「ドレス姿が輝いている」「ポーズまで完璧」「お祝いオーラに圧倒された」といった反響が寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。（modelpress編集部）
◆辻加純、大胆スリットのドレス姿で美脚輝く
◆辻加純の投稿に反響
