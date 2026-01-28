¡Ú¤µ¤¢¡¢ÅêÉ¼¤Ø¡£¡ÛÊ¡²¬8¶è¡¦º´²ì1¶è¡¦º´²ì2¶è¡¡¹½¿Þ¤ÈÁÊ¤¨¡¡½°±¡Áª2026
½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤¬1·î27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢28Æü¤«¤é´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÁªµó¶è¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤ä¿·¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÏÀÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ä¿·ÅÞ¤Î·ëÀ®¤ÇÀï¤¤¤Î¹½¿Þ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï²¿¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¤äÈÓÄÍ»Ô¤Ê¤É¤òÁªµó¶è¤È¤¹¤ëÊ¡²¬8¶è¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦ËãÀ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï16²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÈÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡É¤Î85ºÐ¤Ç¤¹¡£µîÇ¯10·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Ë»Ä¤ëÍ£°ì¤ÎÇÉÈ¶¤òÎ¨¤¤¤Æ¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅÞ¤ÎÉûÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ÎÌäÂê¡¢·ûË¡²þÀµ¤ÎÌäÂê¡£¤ä¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ÌÌäÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬³èÌö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¿ô¡¹»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤ÎÂåÉ½¤ÎÌîÅÄ¤òÁª¤Ö¤«¹â»Ô¤òÁª¤Ö¤«¡£¤³¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¡×
Á°²ó¤ËÂ³¤¼«Ì±¤Î½ÅÄÃ¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÌµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¡¦¿¹ÅÄ½ÓÊ¸¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÈó¡¦¼«Ì±É¼¡×¤Î¼õ¤±»®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ìµ½êÂ°¡¦¿·¡¡¿¹ÅÄ½ÓÊ¸»á¡Ê62¡Ë
¡Öº£¡¢¤³¤ÎÊª²Á¹â¤ÇËÜÅö¤Ë½îÌ±¤Î³§¤µ¤ó¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀÕÇ¤¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î¿·¿Í¡¦²±àÍý·Ã¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤â¡¢ÂÇÅÝ¡¦ËãÀ¸»á¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ì¤¤¤ï¡¦¿·¡¡²±àÍý·Ã»á¡Ê51¡Ë
¡Ö»ä¤Ïº£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤òÅÝ¤·¤Þ¤¹¤È¥¹¥Ôー¥Á¤·¤Ê¤¬¤é³¹Àë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º´²ì»Ô¤äÄ»À´»Ô¤Ê¤É¤òÁªµó¶è¤È¤¹¤ëº´²ì1¶è¤Ï¡¢3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦¸¶¸ý°ìÇî¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Ï11²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤Ë¤ÏÁíÌ³Áê¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë¤Ï¹çÎ®¤»¤º¡¢¿·ÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤æÏ¢¡¦Á°¡¡¸¶¸ý°ìÇî»á¡Ê66¡Ë
¡Öº£²ó¤Ï¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ô¤òºî¤Ã¤Æº´²ì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¡£º£¡¢²æ¡¹¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤¬°¤¤¤³¤Ã¤Á¤¬°¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¬ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤³¤Îº´²ì¤«¤éÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯²¹¤«¤¤¡¢ºÆ¤ÓÆü½Ð¤ë¹ñ¡¢µ±¤¯¹ñ¤ËÊÑ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦½Å¾¾µ®Èþ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ï¡Öº´²ì1¶è¤ÏÄ¹Ç¯Æ±¤¸´é¤Ö¤ì¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£»²À¯¡¦¿·¡¡½Å¾¾µ®Èþ»á¡Ê36¡Ë
¡Ö°ì¿Í¤¬ÅöÁª¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤ÏÈæÎãÉü³è¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡£¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦´äÅÄÏÂ¿Æ¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Ï¡¢¸¶¸ý¤µ¤ó¤È6ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤Ç¤¹¡£¸½¿¦¤ÎÆâ³ÕÉÜÉûÂç¿Ã¤Ç¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±¡¦Á°¡¡´äÅÄÏÂ¿Æ»á¡Ê52¡Ë
¡Öº´²ì1¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»ä¡¢´äÅÄ¤¬¤³¤ÎÂç»ö¤Ê¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤ä¶ì¤·¤ß¤ò»ä¤ÏÀ¯¼£¤ÎÂç»ö¤ÊÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¼êÅö¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¡×
º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¤äÂ¿µ×»Ô¤Ê¤É¤òÁªµó¶è¤È¤¹¤ëº´²ì2¶è¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦¸ÅÀî¹¯¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤Ï¡Ö¹â»Ô¿Íµ¤¡×¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢2014Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¾®Áªµó¶è¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±¡¦Á°¡¡¸ÅÀî¹¯»á¡Ê67¡Ë
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃÏÊý¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÃÏÊýÁª½Ð¤ÎµÄ°÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¡£¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦Âç¶úÇî»Ö¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ï¡¢8²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£½Ð¿Ø¼°¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡Âç¶úÇî»Ö»á¡Ê60¡Ë
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¡¢·ÐºÑ¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÅÔ¹ç²ò»¶¡£¤³¤ó¤ÊÀ¯¼£¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À¸³è¼Ô¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÃæÆ»¤ÎÀ¯¼£¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡×
½°±¡Áª¤Ï2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£