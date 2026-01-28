ユーロドル一時１．１９７１レベル、本日の安値を広げる＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ユーロドルは一時1.1971レベルと本日の安値を広げた。ポンドドルも連れ安となり、安値を1.3775レベルに更新。ドル円152.70付近での推移。



ユーロは足元で、対ドル、対円、対ポンドいずれにも軟調に推移している。ECB当局者の発言に反応する面も指摘される。



※コッハー・オーストリア中銀総裁

ユーロ高続けばECBはさらなる利下げを検討する必要、現状では金利変更は不要



※ビルロワドガロー仏中銀総裁

ユーロ相場は金融政策を決定付ける要因の一つ

ユーロ相場の水準を目標にせず

ECBはユーロ相場が物価に与える影響を注視している

ドル安は米国の予測不可能性の印である



などとしており、急速なユーロ高・ドル安の影響を受けてECBが追加利下げを検討する可能性を示唆した。ユーロ圏短期金融市場は７月までの利下げ可能性を２５％程度織り込んでいる。（２７日時点は１５％）



EUR/USD 1.1981 EUR/JPY 182.87 EUR/GBP 0.8691

GBP/USD 1.3783 USD/JPY 152.66 GBP/JPY 210.40

