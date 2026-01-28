ユーロドル一時１．１９７１レベル、本日の安値を広げる＝ロンドン為替

　ロンドン序盤、ユーロドルは一時1.1971レベルと本日の安値を広げた。ポンドドルも連れ安となり、安値を1.3775レベルに更新。ドル円152.70付近での推移。

　ユーロは足元で、対ドル、対円、対ポンドいずれにも軟調に推移している。ECB当局者の発言に反応する面も指摘される。

※コッハー・オーストリア中銀総裁
ユーロ高続けばECBはさらなる利下げを検討する必要、現状では金利変更は不要

※ビルロワドガロー仏中銀総裁
ユーロ相場は金融政策を決定付ける要因の一つ
ユーロ相場の水準を目標にせず
ECBはユーロ相場が物価に与える影響を注視している
ドル安は米国の予測不可能性の印である

などとしており、急速なユーロ高・ドル安の影響を受けてECBが追加利下げを検討する可能性を示唆した。ユーロ圏短期金融市場は７月までの利下げ可能性を２５％程度織り込んでいる。（２７日時点は１５％）

EUR/USD　1.1981　EUR/JPY　182.87　EUR/GBP　0.8691
GBP/USD　1.3783　USD/JPY　152.66　GBP/JPY　210.40