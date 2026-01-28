アジア株 総じて上昇、香港株は大幅続伸 アジア株 総じて上昇、香港株は大幅続伸

東京時間17:40現在

香港ハンセン指数 27826.91（+699.96 +2.58%）

中国上海総合指数 4151.24（+11.33 +0.27%）

台湾加権指数 32803.82（+485.90 +1.50%）

韓国総合株価指数 5170.81（+85.96 +1.69%）

豪ＡＳＸ２００指数 8933.90（-7.72 -0.09%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81932.81（+75.33 +0.09%）



２８日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株の上昇を受けて、おおむね買い優勢で推移した。香港株は大幅続伸。米株高や中国当局による政策期待などが買いにつながった。台湾株は大幅続伸。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の大幅高を受けて、半導体関連株を中心に買いが広がった。豪州株は小反落。１２月の豪消費者物価指数前年比の伸びが加速したことから、利上げ観測が高まり上値尾重い展開となった。エネルギー株や素材株が上昇、ハイテク株やヘルスケア関連株が下落した。



上海総合指数は小幅続伸。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、金鉱会社の中金黄金、半導体メーカーの兆易創新科技が買われる一方で、銀行大手の中国農業銀行、酒造会社の貴州茅臺酒が売られた。



香港ハンセン指数は大幅続伸。アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）、医薬品メーカーの石薬集団、ガラス製品メーカーの信義玻璃控股（信義ガラス）、石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）、インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー ）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、鉱物探査会社のペルセウス・マイニングが買われる一方で、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、バイオ医薬品会社のテリックス・ファーマシューティカルズ、小売会社のプレミエ･インベストメンツが売られた。

