ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小傾向続く、仏５７、伊５９ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%）
ドイツ 2.858
フランス 3.423（+57）
イタリア 3.452（+59）
スペイン 3.215（+36）
オランダ 2.921（+6）
ギリシャ 3.455（+60）
ポルトガル 3.21（+35）
ベルギー 3.366（+51）
オーストリア 3.046（+19）
アイルランド 3.124（+27）
フィンランド 3.11（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
