ユーロ圏　１０年債利回り格差　縮小傾向続く、仏５７、伊５９ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%）
ドイツ　　　　2.858
フランス　　　3.423（+57）
イタリア　　　3.452（+59）
スペイン　　　3.215（+36）
オランダ　　　2.921（+6）
ギリシャ　　　3.455（+60）
ポルトガル　　　3.21（+35）
ベルギー　　　3.366（+51）
オーストリア　3.046（+19）
アイルランド　3.124（+27）
フィンランド　3.11（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）