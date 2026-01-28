不明の14歳女子中学生の父「なんとか無事で」涙… 真冬日の夜に病気療養中の自宅からスマホ残し消える　新潟・十日町市

新潟県で中学3年生の女子生徒が26日から行方不明となっていて、捜索活動が行われています。

父親がFNNの取材に応じました。

娘さんへの思いを語ってくれています。

大きな木の下でほほ笑みながらピースサインをする少女。

樋口まりんさん（14）が、26日の夜から行方が分からなくなっています。

「いなくなった日、当日なにか特別に置き手紙があったとかそういうのはなくて、夕食終わった後ですね、いつも通り食器片付けて、風呂の準備などして風呂入るんだろうなと思ってたんだけども…。なんとか無事で、どこかで見つかってほしい」と語るのは樋口さんの父親。

FNNの取材に、当時の状況などを言葉を絞り出すように話してくれました。

樋口さんの行方が分からなくなって2日。

28日、取材班が新潟・十日町市内に向かうと、警察による捜索活動が行われていました。

樋口さんが暮らしている地区は、町の中心部から北東に1駅進んだ「しんざ駅」などがあるエリアです。

26日の十日町市は、気温が一日中0度を下回る真冬日。

積雪量は2メートルを優に超えている状況でした。

そんな、いてつく雪国の夜。

突然分からなくなった樋口さんの行方。

警察によりますと、樋口さんは26日の午後7時20分ごろまで、自宅のリビングで家族とともに過ごしていました。

しかし、その10分後の午後7時半ごろには姿が見えなくなり、午後7時50分過ぎには「娘がいなくなった」と家族が110番通報したということです。

姿が見えなくなってから20分ほどで警察に通報した訳。

父親によると、樋口さんは2025年の暮れごろから病気のため自宅療養を行っていたのだといいます。

樋口さんの父：

元気な時の方が少ないです。夜みんながいる中でいなくなるとは思っていなかったので、行方不明届が出すのが早かったのではとネットでありましたけど、万が一を考えると待っていられない。

身長は154cmの痩せ形で、セミロングの黒髪だという樋口さん。

当時、紺色のセーターと水色のデニムズボンを着用していて、足首にはミサンガが1本巻かれているといいます。

一方で、普段身に着けている上着や靴は自宅に残されたまま。

スマホや財布も残されていました。

行方が分からなくなってまもなく丸2日。

現地では29日も警報級の雪が降る可能性があり、樋口さんの父親は涙交じりに娘に「なんとか無事で、どこかで見つかってほしい…。みんながお前のことを思っている。本当に帰ってきてほしい」と呼びかけました。

警察は、防犯カメラの確認や自宅周辺の捜索などを行うとともに、樋口さんに関する情報提供を呼びかけています。

情報提供は「新潟・十日町警察署（025-752-0110）」まで。