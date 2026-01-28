日本テレビ「every.」では衆議院選挙の投票が行われる来月8日にむけ、投票先を考えるきっかけになるような情報を連日お伝えしていきます。

28日は「ひと目でわかる政策比較」として、「消費減税」について各党の公約を、日本テレビ政治部の渡邊翔記者と詳しく解説します。

■いつからどのくらい減税？

今回、自民党を含め「チームみらい」以外の全ての政党が消費減税を公約に掲げましたが、「いつからどのくらい減税するか」、「財源確保をどうするのか」この2つを整理します。

まずは、いつからどのくらいか。

自民・維新の与党は、「飲食料品の消費税率を2年間ゼロにする検討を、国民会議の場で加速する」。ただ高市首相は、首相としては、「来年度中の実現を目指す」としています。

一方、同じ「食料品の消費税ゼロ」でも、中道は「恒久的に」「秋から実施」。

日本保守党は「酒類も含む食料品を恒久的にゼロに」としています。

次に「一律5％に減税」のグループ。国民民主は、「賃上げが物価上昇を安定的に上回るまでの一時的な措置」としていて、今年の春闘の賃上げ率も見て判断するとしています。

共産党は、「消費税の廃止を目指し、まずは緊急に5％に」とのスタンスです。

そして、参政、れいわ、ゆうこく、社民の4党は、「消費税の廃止やゼロ」を掲げます。参政党は、「段階的に引き下げて廃止」、れいわ、社民は「即時廃止・ゼロ」を主張しています。

唯一、チームみらいだけは消費減税を公約に掲げませんでした。「現役世代の負担の大きい社会保険料を下げることが優先だ」としています。

■各党の財源確保策は？

――消費減税の話が出てきてから、一時、円安や長期金利の上昇が進み、日本の財政への不安が背景とも指摘されました。各党の財源確保策はどうですか？

各党の消費減税案には、規模が小さい順に、年間およそ5兆円、15兆円、31兆円の財源が必要と試算されます。

自民・維新の与党は、国債の発行＝借金はせずに補助金など歳出・歳入の見直しで、2年分の財源は確保できるとしています。

中道は、国の資産を一体的に運用する「政府系ファンド」を新たに作り、運用益を恒久財源に充てるとしています。

国民民主は、税収の上振れ分や、政府が持つ資産の運用益の活用。保守党は経済成長による税収の増加で賄う考えで、参政党は法人税の引き上げ。参政党やれいわは、国債発行も選択肢だとしています。

共産党や社民党は大企業・富裕層への課税強化を主な財源としています。

ただ専門家からは、「どの財源案も確実に確保できるとは言い切れない」との指摘もあります。

■メリット、デメリットを理解した上で投票を

――私たちはなにを基準に投票先を考えればよいでしょうか。

「消費減税」を選ぶメリット、デメリットを理解した上で、減税を掲げる政党に投票するか考えること。

多くの政党が食料品の物価高が続く中、効果的な物価高対策と位置づけて消費減税を打ち出しています。短期的には、家計の負担が和らぐことはメリットと言えます。

一方でデメリットについて専門家は、消費税はそのほとんどが、社会保障の財源に使われるため、長期的には、「将来自分が受けるかもしれない年金・医療・介護などの質が低下するリスクはある」と指摘します。さらに、エコノミストからは、「財源がきちんと示されないと財政不安から円安がさらに進み、結果、更なる物価高に繋がるリスクもあり」という声も聞かれます。

――エネルギーや食料など多くのものを輸入に頼っている日本にとって円安になると輸入コストが高くなって、物価高につながるリスクがある、ということですね。

さらに、各党が私たちの賃金が増える事につながる経済の「成長戦略」をどう考えているかなども参考にしていく必要があります。