G大阪キャプテンにDF中谷進之介が就任「大きな誇りを感じています」
ガンバ大阪は28日、明治安田J1百年構想リーグシーズンのキャプテンがDF中谷進之介(29)に決定したことを発表した。
また、「リーダーシップグループ」としてMF倉田秋(37)、GK一森純(34)、FWイッサム・ジェバリ(34)、MF安部柊斗(28)が任命されている。
以下、クラブ発表コメント
■中谷進之介
「今シーズンよりキャプテンに就任しました、中谷進之介です。歴史あるこのクラブの腕章を巻くことに、大きな誇りを感じています。チームを良い方向に導けるよう先頭に立ち、日々100%で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。」
■倉田秋
「リーダーシップグループの一員としてチームを支える役割を担わせていただくことになりました。責任感を持ち、キャプテンを支え、強いチームにするために全員で戦っていきたいと思います。よろしくお願いします!」
■一森純
「ガンバ大阪という偉大なクラブで、この役割を与えていただいたことを光栄に思います。キャプテンを支えながら、チームが同じ方向を向いて戦えるよう、日々の行動で自分の役割を果たしていきたいと思います。」
■イッサム・ジェバリ
「リーダーシップグループの一員に選ばれたことは名誉であると同時に、大きな責任です。私はこのクラブとエンブレム、そして日々求められる基準を心から大切にしています。強い覚悟と責任感を持って、ピッチの内外でチームを引っ張っていきたいです。」
■安部柊斗
「今シーズン、リーダーシップグループの一員に任命され責任とともに強い覚悟を持っています。キャプテンを支えながらチームを『前進』させられるよう頑張っていきます!よろしくお願いします!」
また、「リーダーシップグループ」としてMF倉田秋(37)、GK一森純(34)、FWイッサム・ジェバリ(34)、MF安部柊斗(28)が任命されている。
以下、クラブ発表コメント
■中谷進之介
「今シーズンよりキャプテンに就任しました、中谷進之介です。歴史あるこのクラブの腕章を巻くことに、大きな誇りを感じています。チームを良い方向に導けるよう先頭に立ち、日々100%で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。」
「リーダーシップグループの一員としてチームを支える役割を担わせていただくことになりました。責任感を持ち、キャプテンを支え、強いチームにするために全員で戦っていきたいと思います。よろしくお願いします!」
■一森純
「ガンバ大阪という偉大なクラブで、この役割を与えていただいたことを光栄に思います。キャプテンを支えながら、チームが同じ方向を向いて戦えるよう、日々の行動で自分の役割を果たしていきたいと思います。」
■イッサム・ジェバリ
「リーダーシップグループの一員に選ばれたことは名誉であると同時に、大きな責任です。私はこのクラブとエンブレム、そして日々求められる基準を心から大切にしています。強い覚悟と責任感を持って、ピッチの内外でチームを引っ張っていきたいです。」
■安部柊斗
「今シーズン、リーダーシップグループの一員に任命され責任とともに強い覚悟を持っています。キャプテンを支えながらチームを『前進』させられるよう頑張っていきます!よろしくお願いします!」