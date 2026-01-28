東京タワーがMISAMOカラーにライトアップ！全日本タワー連盟×MISAMOがコラボレーション

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月4日に日本1stアルバム『PLAY』をリリースするMISAMOと、全日本タワー連盟によるコラボレーション企画が決定した。

■「All-Japan タワーズ スタンプラリー」と連動

本企画は、全日本タワー連盟とMISAMOのコラボレーション企画として、全国20のタワーで実施している「All-Japan タワーズ スタンプラリー」と連動した期間限定プロジェクト。

「All-Japan タワーズ スタンプラリー」は、全国各地のタワーを巡りスタンプを集めることで、日本各地のランドマークを横断的に楽しむことができる企画。

今回のコラボレーションでは、期間限定で全20タワーをクリアした参加者に対し、「完全制覇認定証」に加え、MISAMOオリジナルグッズ（ステッカー、アクリルキーホルダー）がプレゼントされる。

MISAMOオリジナルグッズの配布期間は、6月1日から2027年8月31日まで。全20タワーをクリアしたスタンプラリー帳のはがきが事務局に到着した先着200名が対象となる。なお、スタンプラリー帳の有効期間は、スタンプラリー開始日から1年間となっている。

全国20のタワーでは、2月1日より本企画のコラボレーションポスター、フライヤーの掲出がスタート、タワー内では新曲「Confetti」も放送される。

さらに本コラボレーションを記念し、2月7日には東京タワーの特別ライトアップが実施されることも決定。当日は日没から24時まで、東京タワーがMISAMOの3人のメンバーカラーに染まり、夜空に特別な光を灯す。

MISAMOの日本1stアルバム『PLAY』が掲げる“演劇”というテーマは、ステージや映像表現にとどまらず、今回のタワーコラボレーションを通じて、全国各地のランドマークへと広がっていく。

音楽と空間、そして体験が交差する本企画を通して、MISAMOが描く『PLAY』の世界を、ぜひ実際に体感しよう。

■リリース情報

2026.01.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Confetti」

2026.02.04 ON SALE

ALBUM『PLAY』

