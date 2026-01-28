主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月28日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 168( 163)
日経225ミニ 3月限 567( 567)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 54( 0)
日経225ミニ 3月限 627( 627)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 13( 13)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 78( 62)
TOPIX先物 3月限 20( 15)
日経225ミニ 3月限 1919( 1919)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1013( 657)
6月限 11( 11)
TOPIX先物 3月限 262( 234)
日経225ミニ 2月限 2987( 1725)
3月限 63926( 30500)
4月限 30( 8)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 350( 200)
日経225ミニ 2月限 1980( 768)
3月限 39765( 18907)
4月限 33( 17)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 91( 91)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 2月限 243( 243)
3月限 3336( 3336)
4月限 9( 9)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 354( 354)
6月限 27( 27)
日経225ミニ 2月限 399( 399)
3月限 20837( 20837)
4月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
