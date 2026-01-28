　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 168(　　 163)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 567(　　 567)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　54(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 627(　　 627)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　13(　　　13)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　78(　　　62)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　20(　　　15)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1919(　　1919)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 8(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1013(　　 657)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 262(　　 234)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2987(　　1725)
　　　　　 　 　 3月限　　　 63926(　 30500)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　30(　　　 8)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 350(　　 200)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1980(　　 768)
　　　　　 　 　 3月限　　　 39765(　 18907)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　33(　　　17)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　91(　　　91)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 243(　　 243)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3336(　　3336)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 9(　　　 9)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 354(　　 354)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　27(　　　27)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 399(　　 399)
　　　　　 　 　 3月限　　　 20837(　 20837)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース