主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月28日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2459( 1166)
TOPIX先物 3月限 1544( 1143)
日経225ミニ 3月限 3304( 3202)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 118( 0)
TOPIX先物 3月限 870( 466)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 0)
TOPIX先物 3月限 375( 375)
日経225ミニ 3月限 2106( 2096)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 548( 485)
TOPIX先物 3月限 4146( 1397)
日経225ミニ 3月限 4548( 4534)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 512( 377)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2150( 1431)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 835( 733)
日経225ミニ 2月限 2957( 1251)
3月限 74109( 40637)
4月限 23( 19)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 858( 524)
6月限 33( 21)
日経225ミニ 2月限 1875( 665)
3月限 42859( 20607)
4月限 32( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 3)
日経225ミニ 2月限 401( 401)
3月限 4408( 4408)
4月限 5( 5)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 941( 941)
6月限 23( 23)
日経225ミニ 2月限 319( 319)
3月限 22499( 22499)
4月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2459( 1166)
TOPIX先物 3月限 1544( 1143)
日経225ミニ 3月限 3304( 3202)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 118( 0)
TOPIX先物 3月限 870( 466)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 0)
TOPIX先物 3月限 375( 375)
日経225ミニ 3月限 2106( 2096)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 548( 485)
TOPIX先物 3月限 4146( 1397)
日経225ミニ 3月限 4548( 4534)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 512( 377)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2150( 1431)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 835( 733)
日経225ミニ 2月限 2957( 1251)
3月限 74109( 40637)
4月限 23( 19)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 858( 524)
6月限 33( 21)
日経225ミニ 2月限 1875( 665)
3月限 42859( 20607)
4月限 32( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 3)
日経225ミニ 2月限 401( 401)
3月限 4408( 4408)
4月限 5( 5)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 941( 941)
6月限 23( 23)
日経225ミニ 2月限 319( 319)
3月限 22499( 22499)
4月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース