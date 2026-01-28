　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2459(　　1166)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1544(　　1143)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3304(　　3202)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 118(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 870(　　 466)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 375(　　 375)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2106(　　2096)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 548(　　 485)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4146(　　1397)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4548(　　4534)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 512(　　 377)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2150(　　1431)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 835(　　 733)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2957(　　1251)
　　　　　 　 　 3月限　　　 74109(　 40637)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　23(　　　19)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 858(　　 524)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　33(　　　21)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1875(　　 665)
　　　　　 　 　 3月限　　　 42859(　 20607)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　32(　　　14)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 401(　　 401)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4408(　　4408)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 5)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 941(　　 941)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　23(　　　23)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 319(　　 319)
　　　　　 　 　 3月限　　　 22499(　 22499)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース