　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6561(　　6545)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8585(　　8585)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4121(　　4121)
　　　　　 　 　 3月限　　　149740(　149740)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　38(　　　38)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2272(　　2272)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8636(　　8636)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1120(　　1120)
　　　　　 　 　 3月限　　　 65312(　 65312)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　28(　　　28)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 757(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1971(　　1971)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 320(　　 320)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 747(　　 354)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2354(　　2298)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4843(　　4841)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 452(　　 446)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1470(　　1470)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　87(　　　87)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6862(　　6862)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 179(　　 179)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1611(　　1611)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1664(　　1664)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2035(　　2035)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4555(　　4555)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2131(　　2131)
　　　　　 　 　 3月限　　　 32214(　 32214)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 206(　　 190)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 798(　　 798)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　97(　　　97)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 385(　　 385)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 372(　　 372)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　53(　　　53)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

