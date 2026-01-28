外国証券 先物取引高情報まとめ（1月28日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6561( 6545)
6月限 35( 35)
TOPIX先物 3月限 8585( 8585)
日経225ミニ 2月限 4121( 4121)
3月限 149740( 149740)
4月限 38( 38)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2272( 2272)
6月限 26( 26)
TOPIX先物 3月限 8636( 8636)
日経225ミニ 2月限 1120( 1120)
3月限 65312( 65312)
4月限 28( 28)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 757( 0)
TOPIX先物 3月限 1971( 1971)
日経225ミニ 3月限 320( 320)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 747( 354)
TOPIX先物 3月限 2354( 2298)
日経225ミニ 3月限 4843( 4841)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 452( 446)
TOPIX先物 3月限 1470( 1470)
日経225ミニ 2月限 87( 87)
3月限 6862( 6862)
4月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 179( 179)
TOPIX先物 3月限 1611( 1611)
日経225ミニ 3月限 1664( 1664)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2035( 2035)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 4555( 4555)
日経225ミニ 2月限 2131( 2131)
3月限 32214( 32214)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 206( 190)
TOPIX先物 3月限 798( 798)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 97( 97)
TOPIX先物 3月限 385( 385)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11( 11)
TOPIX先物 3月限 372( 372)
日経225ミニ 2月限 53( 53)
4月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
