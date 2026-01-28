外国証券 先物取引高情報まとめ（1月28日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18123( 17708)
6月限 86( 86)
TOPIX先物 3月限 25284( 24823)
日経225ミニ 2月限 11965( 10965)
3月限 210055( 210055)
4月限 170( 170)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11114( 10868)
6月限 168( 168)
TOPIX先物 3月限 28436( 27936)
日経225ミニ 2月限 7500( 7000)
3月限 136961( 136961)
4月限 73( 73)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 678( 365)
TOPIX先物 3月限 1314( 1304)
日経225ミニ 3月限 5471( 5471)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2927( 2502)
TOPIX先物 3月限 5701( 3723)
日経225ミニ 2月限 18( 18)
3月限 6184( 6018)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1793( 1404)
TOPIX先物 3月限 11045( 8353)
日経225ミニ 2月限 637( 137)
3月限 11740( 11740)
4月限 14( 14)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2301( 1256)
TOPIX先物 3月限 11846( 6820)
日経225ミニ 3月限 7217( 7203)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7256( 7239)
6月限 39( 39)
TOPIX先物 3月限 12421( 12398)
日経225ミニ 2月限 4978( 4978)
3月限 69098( 69098)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1116( 0)
TOPIX先物 3月限 874( 874)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 941( 429)
TOPIX先物 3月限 4105( 2219)
日経225ミニ 2月限 1000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 555( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 317( 312)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 1174( 1174)
日経225ミニ 2月限 35( 35)
4月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
