　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 18123(　 17708)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　86(　　　86)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 25284(　 24823)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 11965(　 10965)
　　　　　 　 　 3月限　　　210055(　210055)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 170(　　 170)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11114(　 10868)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 168(　　 168)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 28436(　 27936)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　7500(　　7000)
　　　　　 　 　 3月限　　　136961(　136961)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　73(　　　73)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 678(　　 365)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1314(　　1304)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5471(　　5471)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2927(　　2502)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5701(　　3723)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6184(　　6018)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1793(　　1404)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11045(　　8353)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 637(　　 137)
　　　　　 　 　 3月限　　　 11740(　 11740)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　14(　　　14)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2301(　　1256)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11846(　　6820)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7217(　　7203)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7256(　　7239)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　39(　　　39)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12421(　 12398)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4978(　　4978)
　　　　　 　 　 3月限　　　 69098(　 69098)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1116(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 874(　　 874)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 941(　　 429)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4105(　　2219)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 555(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 317(　　 312)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1174(　　1174)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

