「日経225オプション」2月限コール手口情報（28日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 90( 90)
JPモルガン証券 50( 50)
野村証券 20( 20)
SBI証券 18( 12)
松井証券 3( 3)
楽天証券 4( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
モルガンMUFG証券 25( 25)
SBI証券 8( 6)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
