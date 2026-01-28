¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¶¯ÎÏ¥íー¥Æ¤Î±£¤·¶Ì¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬26ºÐ¥·ー¥Ï¥ó¤ÎÈôÌö¤Ë´üÂÔ¡¡¡Öºòµ¨½ªÈ×¤ÏËÉ¸æÎ¨1.11¡Ä¡ÄÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î°Û¾ï¤ÊÃ»´üÇúÈ¯¤Ï2026Ç¯¤âÂ³¤¯¤Î¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£ºòµ¨¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Áª¼ê¤òÊ£¿ô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·ー¥Ï¥óÅê¼ê¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¢£¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÆ¤ÓºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤«
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥·ー¥Ï¥ó¤¬¸«¤»¤¿2025Ç¯¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¡£8·î25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤«¤é32¥¤¥Ë¥ó¥°1¡¿3²ó¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ13¡¢45Ã¥»°¿¶¤ÇËÉ¸æÎ¨1.11¡¢FIP1.99¡¢xERA¡Ê´üÂÔËÉ¸æÎ¨¡Ë2.11¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥È¥Ã¥×3¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±´ü´Ö¤Ë30¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤¿Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±Í¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë»³ËÜÍ³¿¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥°¥é¥¹¥Îー¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÈËÉÙ¤Ê¥á¥ó¥Ä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£26ºÐ¤Î¥·ー¥Ï¥ó¤Ï¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÃ«´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸Î¾ã¼Ô¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¤âÉ®Æ¬¸õÊä¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¡£
Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·ー¥Ï¥ó¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¼ç¤Ëµß±çµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤Ï7²ó1¡¿3¤·¤«Åê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¤É¤ì¤Û¤É»ÙÇÛÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥¿ーÂ·¤¤¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹Åê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòµ¨½ªÈ×¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯¤ËÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£ºÆ¤Ó¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£