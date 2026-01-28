¡Ú Ä¶ÆÃµÞ ¡Û¥Ï¥ëÞÕ¿È¤Îà¸áÇ¯¥®¥ã¥°á¤Ë»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¤¬à¤â¤é¤¤»ö¸Îá¡¡Âç¹²¤Æ¤ÇÊ¿¼Õ¤ê¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤óËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¤Î¥«¥¤¤µ¤ó¡¦¥ê¥ç¥¦¥¬¤µ¤ó¡¦¥¿¥¯¥ä¤µ¤ó¡¦¥æ¡¼¥¤µ¤ó¡¦¥¿¥«¥·¤µ¤ó¡¦¥·¥å¡¼¥ä¤µ¤ó¡¦¥Þ¥µ¥Ò¥í¤µ¤ó¡¦¥¢¥í¥Ï¤µ¤ó¡¦¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¡ÖNYLON'S NEXT 2026 AWARDS¡×¼ø¾Þ¼°»öÁ°²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ä¶ÆÃµÞ ¡Û¥Ï¥ëÞÕ¿È¤Îà¸áÇ¯¥®¥ã¥°á¤Ë»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¤¬à¤â¤é¤¤»ö¸Îá¡¡Âç¹²¤Æ¤ÇÊ¿¼Õ¤ê¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤óËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯È¯¾Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»¨»ï¡ØNYLON JAPAN¡Ù¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²»³Ú¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º³Æ³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡Ö2026Ç¯¤Ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¡×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£
ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¡ÖJ-POP¥°¥ë¡¼¥×ÉôÌç¡×¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¤Î9¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¸½ºß¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¡£¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ç¥¦¥¬¤µ¤ó¤Ï¡¢àËÍ¤¿¤ÁÄ¶ÆÃµÞ¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢³Ú²°¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃË»Ò¹»¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£àº£Ç¯15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢2026Ç¯¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÄê´üÅª¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡ªá¤È¸µµ¤¤è¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡©¡×¡Öº£¤µ¤é¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢°Õ³°¤Ê¾Ð¤¤À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¥ê¥ç¥¦¥¬¤µ¤ó¤Ïàº£¤Þ¤Ç¡Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¿¿·õ¤ÊÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Äá¤È¹ðÇò¡£µîÇ¯12·î¡¢½é¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤ÎËºÇ¯²ñ¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç9¿Í¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¿¿·õ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬½ÐÍè¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥ç¥¦¥¬¤µ¤ó¡£à¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤³¤ó¤ÊÌ´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä(²ñ¤Î)7³ä¤Ï¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ãç¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òº£Ç¯¤³¤½ºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹á¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡×¤Èð÷¤¯Ãæ¡¢¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤µ¤ó¤ÏàÃçÎÉ¤·¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡¼¡ªá¤ÈÇï¼ê¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢àÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ò¥Ò¡¼¥ó¡ª¥Ñ¥«¥é¥Ã¥Ñ¥«¥é¥Ã¡ª¡Ä¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¸µµ¤¤è¤¯¥Ü¥±¤ë¤â¡¢»Ê²ñ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¤ªÎé¡£¥Þ¥¤¥¯¤Ï¼¡¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡£
»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢à»ä¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈô¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤é¤«¤é¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢à(½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿)Åö»þ¤ÏÈô¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤Þ¤¿ÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¥Ò¥Ò¡¼¥ó¡ªá¤È¡¢¡Ö¸áÇ¯¥Ü¥±¡×¤Ë¼«¤é¥Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤ï¤ºà¤â¤é¤¤»ö¸Îá¤Ë¡£
¾È¤ì¤ë»ÖÅÄ¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ïà¤¢¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ê¤ó¤«¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£²¶¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹á¤ÈÂç¹²¤Æ¡£à¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹á¤È¾Ç¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÊ¿¼Õ¤ê¤¹¤ë¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¿¥¯¥ä¤µ¤ó¤È¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤Ï¼ê¤òÃ¡¤¤¤ÆÂç¥¦¥±¤·¤Ê¤¬¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢º´µ×´Öµ¹¹Ô¤µ¤ó¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¤µ¤ó¡¢¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸(OKAMOTO'S)¤µ¤ó¡¢KiiiKiii¡¢¥Ê¥æ¥¿¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢KUROMI(¥¯¥í¥ß)¡¢2025 J¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¢RICO HIRAI¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
Áòº×,
¥Û¥Æ¥ë,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
°ÖÎîº×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¾åÅÄ,
¹©¾ì,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÆÁÅç