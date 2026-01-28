ラドンナは、手軽に使えるUSB充電式の「Toffy コードレスハンドブレンダー」を2026年1月28日に発売しました。カラーはペールアクアとアッシュホワイトの2色。実売価格は8250円（税込）。

「Toffy コードレスハンドブレンダー」（ペールアクア、アッシュホワイト）

記事のポイント コードレスなので、場所を気にせずどこでも使える充電式のハンドブレンダー。保管用のスタンドが充電台も兼ねているので、使いたいときにサッと取り出して使えます。専用カップはそのまま保存もできて便利。

「Toffy コードレスハンドブレンダー」は、1台で「つぶす」「まぜる」の2役を使い分けられる、USB充電式のハンドブレンダーです。本体上部のスピード調節ダイヤルで、食材に合わせてスムーズに回転スピードを変えることができ、料理の下ごしらえから、スムージーや離乳食、お鍋で仕上げる本格ポタージュまで、料理の幅がぐんと広がります。

充電式でコードレスなので、コンセントの位置やコードのわずらわしさを気にせず、使う場所を選ばない手軽さも嬉しいポイントです。誤作動防止のため、ロック解除ボタンと運転ボタンの２段階操作による安全設計を採用しており、安心して使用できます。

さらに、本体とブレンダーをセットできるUSB充電スタンドと、目盛り付きの専用カップが付属。専用カップは蓋付きなので、準備しておいた食材や調理後もそのまま冷蔵庫で保存することができ、調理以外にも便利に活用できます。

↑充電ができる専用スタンドが付属。

また、専用カップに水と洗剤を入れて数秒攪拌すれば、刃に触れず手早く洗うことができ、お手入れもラクラクです。

Toffy 「Toffy コードレスハンドブレンダー」 発売日：2026年1月28日 実売価格：8250円（税込）

