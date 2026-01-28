米プロバスケットボールＮＢＡのトレード期限が２月５日（日本時間同６日）を目前にして、レイカーズの八村塁を巡ってトレード報道が過熱している。

今季の八村は前半戦でスタメンとして活躍していたが、ここにきてベンチスタートの役割となっており、かねて取りざたされていたトレード話が再び活発に米メディアで報じられている。

そうした中で、欧米のスポーツを扱う国際メディア「スポーツキーダ」は「ＮＢＡトレードのウワサ…レイカーズの八村塁の移籍がリーグ内で話題に」と題して、八村の去就に注目が集まっている状況を伝えた。

「ロサンゼルス・レイカーズのフォワード、八村塁は、２月５日のトレード期限を前に、トレードのウワサが絶えない。レイカーズが八村に提示した契約金はリーグ全体で疑問視されており、レイカーズは元ゴンザガ大学のスター選手である八村にドラフト１巡目指名権を要求しているという」と報じた。

そして、具体的なトレード計画も指摘。「複数のトレードモデルでは、レイカーズが八村塁と資産をポートランド・トレイルブレイザーズに送り、ウイングのジェレミ・グラントを獲得すると予想されている。また、別のトレードモデルでは、八村とゲイブ・ビンセントを、ゴールデンステート・ウォリアーズのシューター、バディ・ヒールドと交換するトレードモデルも存在する」とさまざまな臆測が飛び交っていると強調した。

八村は名門に残留するのか、それとも新天地へと旅立つのか――。