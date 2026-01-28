桃里れあ、ソロショット　※「桃里れあ」インスタグラム

　現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、28日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。

　看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。SNSでは美スタイル際立つ姿を度々披露し話題を呼んでいる。

　今回は「ストッキング好きですか？⁡」とつづり、ミニスカのOLコス姿を公開。こちらに向かって優しく微笑んだ。美脚が際立つ姿にファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が寄せられている。

