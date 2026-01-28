マツコ・デラックスがNetflixと初タッグ！ 『ブラックオークション〜禁断の入札〜』2026年世界独占配信
マツコ・デラックスがNetflixと初タッグを組む新番組『ブラックオークション〜禁断の入札〜』が、2026年に世界独占配信されることが発表された。
【写真】新米を食すマツコ・デラックス
本作は、マツコ・デラックス自身が主宰する禁断のオークション番組。選ばれし者だけが落札者として招かれるのは、地下空間に突如現れる秘密の社交場。そこで出品されるものとは果たしてーー。闇に包まれた唯一無二の秘密会員制オークションが開幕する。
数多くの地上波レギュラー番組で活躍し、「好きな司会者」ランキング5連覇達成で殿堂入り（2024年時点）。さまざまな話題に精通し、独自の目線でのトークに視聴者の共感を引き寄せているマツコ・デラックスが、今回初めてNetflix作品に登場する。
Netflixシリーズ『ブラックオークション〜禁断の入札〜』は、2026年世界独占配信。
