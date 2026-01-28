BRADIOが、2月4日(水)に配信シングル「流星の喝采」をリリースすることを発表した。

「流星の喝采」は、ラジオ局・FM NACK５で放送される『SUNDAY LIONS』の2026年テーマソングとして書き下ろした新曲。BRADIOの大山聡一（G）はプロ野球チーム・埼玉西武ライオンズのファンを公言しており、FM NACK５からオファーを受ける形で今回のタイアップに繋がった。

タイアップ決定を受け、メンガーからはそれぞれコメントが寄せられている。

◆ ◆ ◆

■メンバーコメント全文

■真行寺貴秋（Vo）

FM NACK5「SUNDAY LIONS」のテーマソングに「流星の喝采」が決まりとても嬉しく思います。

リスナーの皆様が口ずさめるような応援歌になったらいいなという思いで制作しました。

ぜひ「流星の喝采」と共に、ライオンズを応援していきましょう！

■大山聡一（G）

FM NACK5「SUNDAY LIONS」2026シーズンエンディングテーマという愛する埼玉西武ライオンズを応援する曲を制作する事ができた喜びを噛み締めております。

選手の皆さんの素晴らしいプレーや、ファンの熱い応援に今年は流星の喝采が寄り添って流れる事を楽しみに私も一生懸命応援します！

そしてこの曲を聴いてくださる全ての皆さんにとって、日々の困難を打破できる応援歌になる事を願っています。

■酒井亮輔（Ba）

野球ファンの皆様はもちろん、聴いて頂いた皆様が前向きになったり、後押しできるようなパワーを持った楽曲になっていると思います。

参加してくれたミュージシャン達も熱い演奏をしてくれたので是非聞いてください！

◆ ◆ ◆

BRADIOは今作をひっさげ、2月13日には、バンド結成15周年の締めくくりとなるワンマンライブ＜FUNKY SET FINALE＞を東京・LINECUBE SHIBUYAで開催する。

■アルバム『Gold Fashion』 2026年3月4日（水）発売

CRCP-40716 / ￥3,300（税込） ▼収録内容

1.My Answer

2.Crush On You

3.Say That

4.You Take Me Away

5.Abracadabra

6.Party Talk

7.Sugar Spot

8.Thanks

■バンド結成15周年イヤーを締めくくるワンマンライブ＜FUNKY SET FINALE＞ 2026年2月13日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA

■＜BRADIO 15t Anniversary「Break the Rule And Do Image On」＞ 2026年2月15日（日）東京・新宿ACB HALL

OPEN 17:30 / START 18:00

■＜BRADIO 15th Anniversary「Back To The 2010 - 2017」＞ 2026年

【追加公演】・3月21日（土）富山・Soul Power

OPEN 17:30 / START 18:00

【追加公演】・3月22日（日）富山・Soul Power

OPEN 17:30 / START 18:00

【追加公演】・4月29日（水祝）宮城・darwin

OPEN 17:30 / START 18:00

【追加公演】・4月30日（木）宮城・darwin

OPEN 18:30 / START 19:00

【振替公演】・2026年5月5日（火祝）東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 17:15 / START 18:00

【振替公演】・2026年5月6日（水祝）東京・渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 17:15 / START 18:00