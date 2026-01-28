w.o.d.、新作「YOU ONLY LIVE ONCE. EP」より「普通な日」リリックビデオをプレミア公開
w.o.d.が自身2作目となるEP「YOU ONLY LIVE ONCE. EP」を本日1月28日に配信リリースした。また本日21:00より、「普通な日」のオフィシャル・リリックビデオがプレミア公開される。
「YOU ONLY LIVE ONCE. EP」は先行配信された「普通な日」をはじめ、「栞」「CAMPANELLA」「YOLO」（ヨミ：ヨーロー）を含む全4曲を収録。前作EP「grunge is dead. EP」と対となる作品で、等身大で自然体でありながらもバンドの幅を広げる楽曲が収録され、今のw.o.d.が堪能できる作品に仕上がっている。
なお、プレミア公開される「普通な日」のリリックビデオでは一発撮り映像が観られるようだ。以下。メンバーからのコメントも到着している。
■w.o.d.メンバーコメント
みんな、それぞれが主役の人生を生きている。最高な日も最悪な日もあるけど。
どんな人生でも、一人が生きるのは一回分の人生だけ。
そのどれもが、それぞれの輝きを持って在りますように。
サイトウタクヤ(Vo＆Gt)
また、先日ゲストアクト&DJが発表となった今年4月に開催する自主企画イベント＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞は現在チケット先行受付中。＜TOUCH THE PINK MOON＞はミュージシャンでもあり人一倍の音楽リスナーでもあるw.o.d.メンバーが敬愛するゲスト出演者を招き開催する音楽＆カルチャーイベントとなっている。
◾️EP『YOU ONLY LIVE ONCE. EP』
2026年1月28日（水）リリース
配信：https://wod.lnk.to/YOUONLYLIVEONCETS
▼収録曲
M1:栞
M2:CAMPANELLA
M3:普通な日
M4:YOLO
◆先行配信「普通な日」
2026年1月14日（水）リリース
配信：https://wod.lnk.to/AnOrdinaryDay
◾️＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞
2026年
4月16日（木）愛知・名古屋ボトムライン
VENUE OPEN 16:30 /FLOOR OPEN 17:30/START18:30
4月18日（土）大阪・GORILLA HALL OSAKA
VENUE OPEN 16:00 / FLOOR OPEN 17:00/ START18:00
4月23日（木）東京・恵比寿LIQUIDROOM
VENUE OPEN 16:30/ FLOOR OPEN 17:30/ START18:30
チケット代：5,500円＋1D
イベントHP：https://www.touchthepinkmoon.com
