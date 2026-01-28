ヨルシカ、劇場版『僕の心のヤバイやつ』主題歌「茜」を配信リリース
ヨルシカが2月13日（金）に公開される劇場版『僕の心のヤバイやつ』に主題歌として書き下ろした新曲「茜」が、2月4日（水）にデジタルシングルとしてリリースされる。
桜井のりおのマンガをもとにしたTVアニメ『僕の心のヤバイやつ』は、陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディ。劇場版は京太郎の視点でTVアニメシリーズを再編集し、これまで描かれなかった第2期のその後が完全新作映像で描かれる。
主題歌「茜」は島崎藤村『若菜集』の一遍「知るや君」をモチーフに制作された楽曲。映画の世界観とリンクする楽曲として劇場版本予告が公開されてから配信リリースが待ち望まれていた。今晩、suisがレギュラーナビゲーターを務めるJ-WAVE (81.3FM) 「GRUUVE BUNCH」（『GURU GURU!』水曜日放送内）でラジオ初オンエアが決定している。
また、楽曲のPre-add/Pre-saveキャンペーンもスタートした。こちらは2月カレンダー待ち受け画像がもらえるのでチェックしてみてほしい。
■Digital Single「茜」
2026年2月4日 配信スタート
Pre-add/Pre-save https://presave.umusic.com/yrsk-akane-paps
※キャンペーン終了日時：2026年2月3日（火）23:59
■ラジオ情報
J-WAVE( 81.3FM)「GRUUVE BUNCH」（『GURU GURU!』22:00〜24:00内）
放送日時：1/28(水) 22:35頃
https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/
▼radikoで聴く： https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260128220000
※オンエア開始から1週間聴取可能。
■劇場版『僕の心のヤバイやつ』
2026年02月13日（金）全国公開（日本）
桜井のりおが「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の最新作で、コミックス累計発行部数は700万部を突破。陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディ。
TVアニメは2023年4月に第1期、2024年1月に第2期が、テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・BS朝日・CSテレ朝チャンネル1にて放送。第2期は「第29回アジア・テレビジョン賞」2Dアニメ部門最優秀賞を受賞するなど、国内外で大きな反響を呼びました。そしてついに、劇場版が2026年2月13日（金）に全国公開されます。
劇場版では、市川視点でTVアニメシリーズを再編集し、TVでは描かれなかった第2期のその後――“姉・香菜のライブシーン”や、“山田との特別な瞬間”が完全新作映像として描かれます。
配給：東映＝エイベックス・ピクチャーズ
◾️＜ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」＞
2026年3月21日（土）宮城|ゼビオアリーナ仙台
2026年3月22日（日）宮城|ゼビオアリーナ仙台
2026年4月18日（土）大阪|大阪城ホール
2026年4月19日（日）大阪|大阪城ホール
2026年5月30日（土）愛知|名古屋 日本ガイシホール
2026年5月31日（日）愛知|名古屋 日本ガイシホール
2026年8月4日（火）福岡|マリンメッセ福岡A館
2026年8月5日（水）福岡|マリンメッセ福岡A館
2026年9月15日（火）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY
2026年9月16日（水）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY
特設サイト：https://yorushika.com/feature/livetour2026_ichininsho
◾️書簡型小説「二人称」
著者：n-buna
2026年2月26日（木）発売
本体価格：7,700円（税込）
商品構成：封筒×32通 / 手紙×約170枚
発売元：講談社
※本商品に音源の収録はありません。
◾️デジタルアルバム『二人称』
配信日：2026年3月4日（水）
収録曲：22曲
「二人称」特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/yorushika/nininshou/
