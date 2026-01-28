「頑張ってる感はイヤ」ならコレ！【40・50代】程よくこなれる♡「抜け感ボブ」

カッチリときめすぎずラフすぎずちょうどいいバランスを楽しめるのが、今注目されている抜け感ボブ。レイヤーや毛先の動かし方で表情が変わり、スタイリングに時間をかけなくてもこなれた雰囲気を出やすいのが魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代も取り入れやすい抜け感ボブをご紹介します。

結べる長さで軽やかに魅せるレイヤーボブ

結べる長さのレイヤーボブに、グレージュカラーを合わせたスタイル。ボブベースにレイヤーを重ねることで、毛束に動きと奥行きが生まれています。全体はラフな質感ながら、色味の透明感が上品さをプラス。結べる長さがあるため、時間がない日はまとめるだけでも形になりやすいのがポイントです。

ニュアンスボブには毛先の動きで抜け感をプラス

あご上のコンパクトな長さで仕上げたニュアンスボブ。毛束をゆるく巻いたような動きで、こなれ感を演出しています。毛先は軽く外へ流しつつ、ラインはプツッと残しているため、印象も甘くなりすぎません。首元をすっきりと見せることで、軽やかさと大人っぽさも両立しています。

クセもいかせるカジュアルレイヤーボブ

落ち着いたグレージュをまとったレイヤーボブ。トップはやや短めに設定し、毛束が揺れるよう内側へ動きを出しています。ベースは外ハネにすることで、自然なラフさをプラス。少しクセのある髪質でも、その質感をいかしやすいカットで、肩の力を抜いたカジュアルな雰囲気に仕上がっています。

くびれラインが映える上品レイヤーボブ

耳のあたりにふくらみを持たせ、毛先は外ハネにしたレイヤーボブ。なめらかなシルエットの中にくびれをつくることで、軽やかさと立体感が際立ちます。暗髪をほんのりくすませたカラーで、全体を落ち着いた印象にまとめているのも◎ プツッとした毛先が程よいアクセントになり、抜け感のある大人ボブに仕上がっています。

