Ｊリーグは２８日、ユニクロと明治安田Ｊリーグ百年構想リーグオフィシャルエクイップメントパートナー契約、およびＪリーグオールスターＤＡＺＡカップオフィシャルユニホームパートナー契約を締結したことを発表した。

明治安田Ｊリーグ百年構想リーグにおいて、ユニクロがＪリーグ公式戦で着用するレフェリーウェアを提供、６月に１７年ぶりに開催されるＪリーグオールスターＤＡＺＮカップでは、出場選手が着用するユニホームの制作を行うほか、レプリカウェアの販売も予定している。

＊ ＊ ＊

パートナーシップの一環として、ユニクロが展開するオリジナルのＴシャツやトートバッグを簡単に作れるサービス「ＵＴｍｅ！」において、２月６日からＪリーグ全６０クラブのエンブレムやマスコットを使用したスタンプが新たに登場する。

記者会見には元日本代表ＤＦ内田篤人氏と、Ｊリーグ名誉女子マネジャーで女優・足立梨花も登壇。足立は６０クラブのエンブレムがプリントされたＴシャツを着用して登場し「大好きなユニクロと大好きなＪリーグのコラボはすごく楽しみ。身近にあるユニクロとパートナーシップを結ぶので、Ｊリーグも身近になって欲しいなと思います」と笑顔で話した。

また内田氏とは「ＵＴｍｅ！」体験会も実施。足立は「ワイワイ話しながら作っていくのも楽しいなと思いましたし、『ＵＴｍｅ！』で作ったグッズを持って、スタジアム観戦にまた行きたい」と話した。