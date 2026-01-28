侍ジャパンで日本ハムの北山亘基投手（２６）が２８日、３月開幕のＷＢＣで“同門”山本（ドジャース）との共闘を心待ちにした。大学時代から同じ大阪市内の自主トレ先に通い、山本が絶大な信頼を寄せる矢田トレーナーに師事する。今オフも山本と合同トレを行い、「キャッチボールを横でしながら、すごくヒントが隠されている」。尊敬する先輩と初のチームメートとなり、「頭で学ぶ以上に感じるものがたくさんある。心により火がつくと思う」と、腕を鳴らした。

また、大谷（ドジャース）とも初のチームメートとなり、「聞くのも観察するものおこがましいですね。大谷さんの空気を近くで吸いながら、感じる部分が絶対にあるので楽しみ」。スーパースターに謙遜しつつ、世界一のエキスを吸収し、自身に還元していく。

この日は沖縄・名護での先乗り自主トレに合流し、ブルペン入り。ＷＢＣ球を使い、捕手を座らせて９球を投じた。２４年のプレミア１２では、ロング救援などでフル回転。初選出のＷＢＣでもユーティリティな働きが求められる。「いつでもいけと言われたところで貢献できるように」。井端ジャパンに不可欠な２６歳が着々と準備を進めていく。（川上 晴輝）