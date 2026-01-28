スコットランド1部のリヴィングストンFCより加入

FC町田ゼルビアは1月28日、スコットランドのリヴィングストンFCよりFWテテ・イェンギが期限付き移籍で加入することが決定したと発表した。

期限付き移籍期間は2026年1月25日から2026年6月30日までとなる。

オーストラリア出身のテテ・イェンギは、身長197cm、体重83kgという恵まれた体格を持つ25歳のストライカー。母国のニューカッスル・ジェッツFCなどでプレーした後、イングランドのイプスウィッチ・タウンFCへ移籍。その後はフィンランドやイングランドの複数クラブ、スコットランドのリヴィングストンFCと欧州各国でキャリアを積んできた。

圧倒的な高さを武器とする新戦力の加入は、さらなる上位進出を目指すチームにとって大きな補強となる。テテ・イェンギはクラブを通じて「このユニフォームに袖を通し、町田を代表して戦える日が待ちきれません」と意気込みを語っている。

テテ・イェンギのコメントは以下の通り。

「こんにちは、町田の皆さん！この素晴らしいクラブと契約できたことを、本当に嬉しく思っています。クラブや街、そして何よりファンの皆さんについて、これまでたくさんの素晴らしい話を聞いてきました。日本でプレーすることは、ずっと夢でした。このユニフォームに袖を通し、町田を代表して戦える日が待ちきれません。クラブのエンブレムのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんに喜びと幸せを届け、そして何よりも、皆さんと一緒にタイトルを勝ち取りたいと思っています。“共闘!!” ありがとうございます」（FOOTBALL ZONE編集部）