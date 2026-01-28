東京タワーがMISAMOカラーに 2月7日限定で特別ライトアップ実施へ 全国20のタワーでのスタンプラリー企画も
ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOと、全日本タワー連盟によるコラボレーション企画が決定した。
【ライブ写真】キュートな世界観の中で…パワフルな姿を見せるMISAMO
同企画は、全国20のタワーで実施している「All-Japan タワーズ スタンプラリー」と連動した期間限定プロジェクトとなる。「All-Japan タワーズ スタンプラリー」は、全国各地のタワーを巡りスタンプを集めることで、日本各地のランドマークを横断的に楽しむことができる企画。今回のコラボレーションでは、期間限定で全20タワーをクリアした参加者に対し、「完全制覇認定証」に加え、MISAMOオリジナルグッズ（ステッカー、アクリルキーホルダー）がプレゼントされる。
MISAMOオリジナルグッズの配布期間は、6月1日から2027年8月31日まで。全20タワーをクリアしたスタンプラリー帳のはがきを事務局に送付し、先着200名が対象となる。スタンプラリー帳の有効期間は、スタンプラリー開始日から1年間となっており、参加の際は注意が必要だ。
全国20のタワーでは、2月1日より今回の企画のコラボレーションポスター、フライヤーの掲出がスタートする。タワー内ではMISAMOの新曲「Confetti」も放送される。
さらに、2月7日には東京タワーの特別ライトアップが実施されることも決定。当日は日没から24時まで、東京タワーがMISAMOの3人のメンバーカラーに染まり、夜空に特別な光を灯す。
■東京タワーMISAMOカラーライトアップ
2月7日（土） 日没〜24:00まで
