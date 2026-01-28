ずっと真夜中でいいのに。ニューアルバムの「魔導書盤」アートワーク公開
ずっと真夜中でいいのに。が3月25日に発売する、2年9ヶ月ぶり4枚目のフルアルバム『形藻土』（KEISOUDO）の「初回限定魔導書盤」のアートワークが公開された。
【写真】ファン垂涎！アルバム『形藻土』（KEISOUDO）初回限定魔導書盤の背面など詳細カット
豪華パッケージ仕様の「初回限定魔導書盤」は、本編全曲オフボーカル（インスト）CDに加え、昨年12月23日に行われたライブ『コズミックどろ団子ツアー』（東京ガーデンシアター公演）のライブ音源CDが2枚組で付属。合計4枚組の仕様となっている。アートワークは、“魔導書”という名称でありながらも、ずっと真夜中でいいのに。の世界観が落とし込まれたポップなデザインに仕上がっている。
『形藻土』はアニメ『ダンダダン』エンディングテーマ「TAIDADA」、映画『ドールハウス』主題歌「形」などのシングル公開曲に加え、未発表の新曲や、初となる10分超えの大作曲、コンセプトに沿ったインタールードなど含め、改めて”アルバム”の再定義にこだわった一枚。収録曲の全貌は後日発表される。
あす29日午後9時には、『形藻土』の収録曲「メディアノーチェ」が先行配信される。同時に、ずっと真夜中でいいのに。の「海馬成長痛」や「クリームで会いにいけますか」も手がけたイラストレーターTV▽CHANY（▽＝ハート）が担当したミュージックビデオも公開される予定だ。
