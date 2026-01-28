中越と上越では、２９日夜のはじめ頃から３０日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。



２８日午後４時２６分、新潟地方気象台は「大雪に関する新潟県気象情報」を発表しました。



発表によると、上・中越では山沿い中心に平地でも大雪となる所があるでしょう。



予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。



◆雪の予想

２８日午後６時から２９日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

下越 平地 １０センチ

下越 山沿い ３０センチ

中越 平地 ３０センチ

中越 山沿い ６０センチ

上越 平地 ３０センチ

上越 山沿い ６０センチ

佐渡 ５センチ





２９日午後６時から３０日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 １５センチ下越 山沿い ４０センチ中越 平地 ４０センチ中越 山沿い ７０センチ上越 平地 ４０センチ上越 山沿い ７０センチ佐渡 １５センチ上、中越では、２９日夜のはじめ頃から３０日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結に注意してください。