エミレーツ航空とマリオット・インターナショナルは、オーストラリアのウォルガン・バレーに世界初となる「リッツ・カールトン・ロッジ」を2026年半ばに開業する。

オーストラリア・ニューサウスウェールズ州のレーター・ブルー・マウンテンズ地域の7,000エーカーの自然保護区に建設する。ロッジ40棟を擁し、オールインクルーシブのサービスを提供する。到着ラウンジとリビングルーム、シグネチャーレストラン、ラウンジバー、ワインルーム、屋外プール、テニスコート、フィットネスセンター、スパなどを備える。リゾートへはオフロード体験の一部となる四輪駆動車かヘリコプターでアクセスできる。

エミレーツ航空は2006年以来、エミレーツ・ウォルガン・バレー・リゾートに1億5,000万豪ドルを投資し、歴史的建造物の修復や100万本以上の在来樹の植樹などの環境保全活動を行っていた。2023年にウォルガン・バレー・ロードが閉鎖された後、施設の稼働停止中にも現地にスタッフを雇用し、維持していた。「リッツ・カールトン・ロッジ」の開発には、さらに5,000万豪ドルを投資している。