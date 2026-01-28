【神戸の最新序列】乾の起用法はどうなる？ 宮代の代わりは新戦力か、あるいは…。注目は“違い”を生み出せるアカデミーの至宝
いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では神戸の最新序列とチームの現状をお届けする。
ミヒャエル・スキッベ新監督が広島で採用していた基本布陣は［３−４−２−１］。昨季の神戸と大きく異なるのは３バックシステムだろう。
横浜FCからンドカ・ボニフェイスが加入し、柏からジエゴも迎え入れた点を考えると、３バックを形成できる人材は補強したと考えられる。右ウイングバックに酒井高徳、左ウイングバックに永戸勝也、もしくはジエゴを配置すればかなり攻撃的な布陣になる。
今季のテーマである“バージョンアップ”を図るうえで３バックシステムへの移行はひとつのポイントになりそうだ。
だが、スキッベ監督は「広島より以前のチームでは４バックで戦うことが多かった」と話し、さらに吉田孝行前監督をリスペクトしている。また「選手たちの魅力的なプレーを引き出してあげることが自分の役割」という哲学も持っていることから、今季の序盤はすでに浸透している［４−３−３］を採用する可能性も高いと思われる。
戦い方はこれまで通り、ハイプレス＆ショートカウンターを主体にしたアグレッシブなスタイルになるだろう。また、クロス総数で昨季最多が神戸で、次が広島ということを踏まえると、今季もオフェンスはクロスからの崩しが中心になりそうだ。
ただし、クロスを上げるタイミングやシチュエーションは変化があると予想できる。広島がクロスをシンプルに上げるだけではなく、ポケットに侵入してマイナス気味に上げるなどの“ひと工夫”を加える場面が多かったからだ。
もちろん、昨季の神戸に工夫がなかったわけではないが、どちらかと言えばシンプルに上げて大迫勇也や武藤嘉紀、佐々木大樹といった個で勝負していた。その良さは残しつつ、スキッベ監督がどんなスパイスを効かせるかが興味深い部分だろう。開幕戦でのポイントは、約２週間の沖縄キャンプでどこまで戦術が整理できたかになりそうだ。
序列は［４−３−３］を採用するなら昨季と大きくは変わらないだろう。
GKは前川黛也が不動の守護神である。次は新井章太か権田修一。新井は昨年の前十字靭帯損傷からどこまで回復できているかによって序列が変わってくる。
DFは右から酒井、山川哲史、マテウス・トゥーレル、永戸が先発候補だ。とはいえ、ンドカとジエゴはJリーグでの実績も充分でスタメンを張れる逸材。ジエゴを左SBで使うなら、永戸とのレギュラー争いは激しいものになる。
中盤３枚のうち、アンカーの扇原貴宏と右インサイドハーフの井手口陽介は不動だろう。ここに成長株の鍬先祐弥や神戸に戻ってきた郷家友太らが絡んでくると予想される。
読めないのが左インサイドハーフだ。昨季は宮代大聖がこのポジションを任されたが、ラス・パルマスへ期限付き移籍したため、百年構想リーグは不在。新加入の乾貴士を宮代の代わりに使うのか、あるいは神戸をよく知る井出遥也か。前線３枚にも関係するが、乾をどこで起用するかで選手の配置が変わりそうだ。
その前線３枚は右から武藤、大迫、佐々木が軸だろう。そのうえで、佐々木を中央で使ったり、武藤を左ウイングに置いたりといったバリエーションが考えられる。
そのなかで注目したいのはレフティの濱粼健斗。２種登録だった昨季は脱臼手術で棒に振ったが、すでに全快しており始動日から軽快な動きを見せた。同じポジションには武藤やジェアン・パトリッキらライバルも多いが、「高校を卒業して今季はトップチームだけ。言い訳はできない。開幕スタメンを狙っている」と負けるつもりはない様子。“違い”を生み出せるアカデミーの至宝から目が離せない。
取材・文●白井邦彦（フリーライター）
【画像】J１百年構想リーグに臨む各クラブの“最新序列”を一挙紹介！
