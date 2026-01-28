「たった１試合でスタイルを植えつけた」マンCに続いてアーセナルも撃破！ キャリック体制でユナイテッドは何が変わったのか。英国人記者が見解「練習時間を短縮」「アモリム時代から…」【現地発】
１月25日、私はプレミアリーグ第23節のアーセナル対マンチェスター・ユナイテッドのゲームを取材するため、エミレーツに足を運んだ。
ユナイテッドは前節、マイケル・キャリック新監督の初陣で宿敵マンチェスター・シティに２−０で勝利。このイングランド人指揮官は、たった１試合で自身の志向するスタイルをチームに植えつけたように見えた。
そして今回は首位を走るアーセナルとの対戦だ。前節の“マンチェスター・ダービー”よりもはるかに厳しい挑戦となると見られていた。
序盤からやや押し込まれる時間が続いていたなか29 分、リサンドロ・マルティネスのオウンゴールで先制点を献上するも、ブライアン・ムベウモの同点ゴール、パトリック・ドルグの圧巻ボレー弾で逆転。しかし終盤の84分にゴール前の混戦からミケル・メリーノに押し込まれて、同点に追いつかれる。
それでもそのわずか３分後、途中出場のマテウス・クーニャが素晴らしいミドルシュートを突き刺す。ユナイテッドが３−２で接戦を制して２連勝を飾った。
シティに続いてアーセナルをも撃破。ユナイテッドはキャリック体制になって何が変わったのか。
新指揮官はアモリム時代の３バックから４バックに変更し、４−２−３−１のフォーメーションを採用。ブルーノ・フェルナンデスの“10 番”起用がはまっており、マルティネスとハリー・マグワイアのCBコンビは驚異的なパフォーマンスを披露している。
そして選手たちの運動量が明らかに増えた。オフ・ザ・ボールでの動きを活発にし、特に両ウイングのハードワークが守備を助けている。基本的なことかもしれないが、最近のユナイテッドには見られなかったことだ。
キャリック監督は、トレーニングをより集中したものにするため、これまでより時間を短縮しているようだ。また、コーチングスタッフにガレス・サウスゲート監督時代にイングランド代表アシスタントコーチを務めていたスティーブ・ホランド氏が加わったのも大きい。
そしてキャリック監督の大きな強みは、彼がユナイテッドの黄金期を知る人物であることだ。それはファンにとって非常に大きな意味を持つ。クラブには今、活気がみなぎっている。名門復活へこれからの数か月はより興味深い展開になりそうだ。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
