●今週後半は寒さレベルアップへ

●週末にかけて最高気温は1桁止まり 朝晩は氷点下の冷え込み続く

●ウェザーニューズがサクラ開花予想を発表

きょう28日(水)の県内は晴れたり曇ったりの所が多く、空模様としてはまずまず落ち着いていたものの、寒の内らしい寒さは相変わらず…最高気温は多くの所で1桁止まりとなりました。





日本付近は今、緩いながら等圧線が縦じま模様に並ぶ、冬型気圧配置。上空の寒気が、なかなか北に退いていかない状況です。





その冬型気圧配置が、あす29日(木)、あさって30日(金)と、やや強まる見込み。これに伴い、北からはより新鮮な冷たい空気＝寒気が日本付近に南下してきます。





全国的には、北陸、北日本の日本海側を中心に再び大雪警戒モードですが、県内は日本海側ほど雲が多く、山間部は少し雪が舞うことはあるものの、瀬戸内側ほど晴れ間多め…と空模様にはそれほど大きな出来事はない見込みです。

しかし寒さがレベルアップ…週末にかけて最高気温1桁止まり、朝晩は氷点下の日々で、特に金曜日は最高気温でも6度くらいに止まる、とみられます。





寒い話ばかりでもうんざりなので、春の楽しみな話題も1つ、お伝えしましょう。

民間気象会社ウェザーニューズはサクラ開花予想を発表しました。

今年このあとは、2月はまだ少々寒い日が多いものの、3月に入ってからの暖かさで、全国的におおむね平年並みか平年より少し早いサクラの開花が見込まれる、ということです。県内では下関の開花予想日が、平年や去年より1日早い3月25日となっています。



あと2か月後にはサクラの季節がやってきます。サクラ咲く春に目を向けながら、まだもう少し続く冬の寒さをシッカリ乗り越えていきましょう。





晴れたり曇ったりの所が多いですが、山間部、徳佐方面では曇りがちで、少し雪がちらつくこともあるでしょう。日ざしが届いても、やや強く吹く北風で引き続き寒の内らしい寒さ…最高気温で7～8度くらいに止まる所が多い見込みです。また、空気の乾燥にも引き続き十分ご注意ください。





金曜日は、さらに寒さがレベルアップ…日差しは十分届いても、最高気温で6度前後にとどまる予想です。今週末も引き続き最高気温は1桁止まり。また、土曜日の朝で一段と底冷えが強まる、と見込んでいます。

来週になると今週よりは少し寒さは和らいでくる見通しですが、まとまった雨などはなく、まだ当分、空気の乾燥は続きそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

