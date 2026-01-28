「心から愛しています」井岡一翔、妻＆子どもの顔出しショット公開！ 美人妻への愛あふれるメッセージも
プロボクシング元世界4階級制覇王者・井岡一翔さんは1月27日、自身のInstagramを更新。妻の誕生日を祝う家族ショットを公開しました。
【写真】井岡一翔の家族顔出しショット
井岡さんは続けて「恵美と共に歩む人生は、本当に幸せで、何気ない毎日さえも、かけがえのない宝物です。これからもお互いに支え合い、笑顔の絶えない家庭を一緒に育んでいこうね。生まれてきてくれて、本当にありがとう。心から愛しています。これからも、どうぞよろしくね」と、妻への愛あふれるメッセージをつづりました。
ファンからは、「おめでとう御座います」「そこまで言える井岡一翔を尊敬して私も精進します」「素敵すぎる!!」「幸せが溢れてます」「素敵なご家族ですね」「凄く綺麗なぁ！」「ほんまに最高で最幸の夫婦です」と、祝福と称賛の声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】井岡一翔の家族顔出しショット
「素敵なご家族ですね」「2026年1月27日。今日は、愛する妻・恵美の誕生日」と報告した井岡さん。妻の誕生日を祝った際などの写真5枚と動画1本を載せています。特に写真の1、2枚目は家族4人がそろった集合ショットで、みんなの美しさ格好よさが印象的です。
ファンからは、「おめでとう御座います」「そこまで言える井岡一翔を尊敬して私も精進します」「素敵すぎる!!」「幸せが溢れてます」「素敵なご家族ですね」「凄く綺麗なぁ！」「ほんまに最高で最幸の夫婦です」と、祝福と称賛の声が寄せられています。
「久しぶりにKOで勝利」普段の投稿ではボクシングに関する内容が多めの井岡さん。1日には「久しぶりにKOで勝利する姿をお見せできて、とても嬉しく思います」と、試合に勝利した姿の格好いい写真を載せていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)