【最大1000ポイント還元！】『動物のお医者さん』『ベルサイユのばら』完結済みの名作を一気読みしよう！【Amazon Kindle 冬のまとめ買い】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント大幅還元セールが開催中！このセールでは、『動物のお医者さん』『さよなら絶望先生』など何度でも読みたい名作が多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、まとめ買いできる完結済みの漫画をピックアップ。この冬、漫画一気読みのチャンスを見逃すな！
■新装版 動物のお医者さん 全12巻
価格：9,108円（304ポイント還元）
新装版 動物のお医者さん 全12巻
佐々木倫子が贈る、国民的動物コメディー！
進路に悩む高校3年生・西根公輝（通称：ハムテル）。
抜け道に利用していたH大学構内で、
「般若のような顔の子犬」と怪しい教授・漆原に出会い、
彼の人生は大きく変わる･･･!?
シベリアンハスキーのチョビ、猫のミケ、鶏のヒヨちゃん他
個性的な動物と人間に囲まれた賑やかな日々が幕を開ける!!
■ベルサイユのばら 全9巻
価格：4,818円（48ポイント還元）
ベルサイユのばら 全9巻
類を見ない大ブームを巻き起こし今なお世界中の人々を魅了してやまない不朽の名作！フランス宮廷−そこは世界一華やかで贅沢さを競い合うセレブたちの憩いの場。時は18世紀、若き皇太子妃として、オーストリア・ハプスブルグ家よりマリー・アントワネットが嫁いでくる。皇太子夫妻を護衛するのは、男装の麗人・オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェで・・・。華麗な登場人物に導かれながら、ベルサイユを舞台にした情感あふれるストーリー展開にあなたも夢中になるはず！！身分を超え求め合う‘愛’、どんな逆境にもくじけない‘愛’をご堪能ください！！
■フルーツバスケット 全23巻
価格：12,144円（1412ポイント還元）
フルーツバスケット 全23巻
テントで暮らす女子高生・透(とおる)。家事の腕を買われ草摩由希(そうまゆき)の家で暮らすことに。だが、草摩家には異性にふれると動物に変身してしまうという秘密が――。
■さよなら絶望先生 全30巻
価格：17,820円（180ポイント還元）
さよなら絶望先生 全30巻
桜咲く4月。希望に胸を膨らませた登校途中の少女が、桜並木で出会ったのは、新クラスの担任の先生だった……。そこまでは良い話。その先生の名は糸色望。学校から飛び下りたり、すぐ不登校になったり、超迷惑なネガティブ教師だった！通称「絶望先生」が引っかき回すクラスでは、予想不能な事件が毎回毎回起きるのです！
※本ページで紹介する情報は、2025年1月28日15時現在のものです。
