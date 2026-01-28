ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地 ： 新潟県 新潟市、代表取締役社長 ： 捧 雄一郎）は、オリジナル自転車「プリモビ」、「ソシエゴ」と、「CRUZARD（クルザード）」のスポーツタイプの自転車を、2026年1月27日（火）、「コメリパワー」、「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で販売開始する（一部店舗を除く）。

4月からの新生活に備え自転車を探している人におすすめの自転車が登場した。

昨年の人気No.1、軽快車プリモビシリーズ、最上位スペックのソシエゴ、さらにカー用品でお馴染みの「CRUZARD（クルザード）」のスポーツタイプの自転車の3種。

今年4月1日には、道路交通法改正によって自転車も反則金制度（青切符）が導入され、無点灯走行もその対象になる。今回紹介する3種類には、自動点灯LEDライトを標準装備しているので4月以降も安心して使える。

お気に入りの1台を見つけて、新生活を気持ちよくスタートさせてほしい考え。



「プリモビ」

「プリモビ」は、パンクしにくい肉厚チューブを採用。走りだすと自動点灯するLEDデイライトになっている。ヘルメット施錠ホルダー付き後輪錠を標準装備した。セミアップハンドル仕様で、乗り心地抜群となっている。



「ソシエゴ」

「ソシエゴ」は、ハイスペックでありながら価格を抑えた高コスパモデル。タイヤ寿命約1万Km。パンクしないエアレスタイヤを標準装備した。暗くなると自動点灯のLEDオートライトを搭載する。内装3台変速付き。ローラーブレーキ装備でメンテナンスフリーと

なっている。ふかふかサドルで、長距離も快適だとか。



「クルザード」

「クルザード」は、クロスバイクとファッションサイクルの融合のモデル。リニューアルして登場する。独自のフレームデザインでお洒落なスポーツ車となっている。パンクしにくい肉厚チューブと、耐摩耗タイヤで長寿命、高耐久を実現した。暗くなると自動点灯のLEDオートライトを搭載。外装変速6段付きとなっている。

［小売価格］

プリモビ：各2万4800円

ソシエゴ：各3万7800円

クルザード：各2万4800円

（すべて税込）

［発売日］1月27日（火）

コメリ＝https://www.komeri.bit.or.jp