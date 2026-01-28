【最大1000ポイント還元！】『のだめカンタービレ』『桜蘭高校ホスト部』完結済みの名作を一気読みしよう！【Amazon Kindle 冬のまとめ買い】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント大幅還元セールが開催中！このセールでは、『のだめカンタービレ』『大奥』など何度でも読みたい名作が多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、まとめ買いできる完結済みの漫画をピックアップ。この冬、漫画一気読みのチャンスを見逃すな！
この記事で紹介した本を読む
■のだめカンタービレ 全25巻
価格：14,850円（150ポイント還元）
のだめカンタービレ 全25巻
カプリチオーソ(気ままに気まぐれに) カンタービレ(歌うように)不思議少女･野田恵(のだめ)の奇行を見よ!クラシック音楽コメディ!!
■桜蘭高校ホスト部 全18巻
価格：10,692円（1,385ポイント還元）
桜蘭高校ホスト部 全18巻
超お金持ち高校・私立桜蘭学院。第三音楽室に迷い込んだ庶民特待生・ハルヒは、「ホスト部」の美麗男子6名と出会う。彼らには関心のないハルヒだったが、部室内の花瓶(800万円!)を割ってしまい、借金返済のためホスト部員になる羽目に…!?
■大奥 全19巻
価格：14,240円（1315ポイント還元）
新装版 動物のお医者さん 全12巻
男子のみを襲う謎の疫病が国中に流行り、男子の数が激減。男女の立場が逆転した世界に生まれた貧乏旗本の水野は、大奥へ奉公することを決意する。女性の将軍に仕える美男三千人が集められた女人禁制の場所・大奥で巻き起こる事件とは…!?
■ホリミヤ 全17巻
価格：12,410円（612ポイント還元）
ホリミヤ 全17巻
一見派手だけど、実は地味で家庭的な女子高生・堀さんと、学校では根暗地味メガネだけど、実はピアスだらけの美形男子・宮村くん。真逆のようで似ているような、二人が偶然出会ったら…!? 甘くて胸がキュッとなる、超微炭酸系スクールライフ！
※本ページで紹介する情報は、2025年1月28日15時現在のものです。
この記事で紹介した本を読む
■のだめカンタービレ 全25巻
のだめカンタービレ 全25巻
カプリチオーソ(気ままに気まぐれに) カンタービレ(歌うように)不思議少女･野田恵(のだめ)の奇行を見よ!クラシック音楽コメディ!!
■桜蘭高校ホスト部 全18巻
価格：10,692円（1,385ポイント還元）
桜蘭高校ホスト部 全18巻
超お金持ち高校・私立桜蘭学院。第三音楽室に迷い込んだ庶民特待生・ハルヒは、「ホスト部」の美麗男子6名と出会う。彼らには関心のないハルヒだったが、部室内の花瓶(800万円!)を割ってしまい、借金返済のためホスト部員になる羽目に…!?
■大奥 全19巻
価格：14,240円（1315ポイント還元）
新装版 動物のお医者さん 全12巻
男子のみを襲う謎の疫病が国中に流行り、男子の数が激減。男女の立場が逆転した世界に生まれた貧乏旗本の水野は、大奥へ奉公することを決意する。女性の将軍に仕える美男三千人が集められた女人禁制の場所・大奥で巻き起こる事件とは…!?
■ホリミヤ 全17巻
価格：12,410円（612ポイント還元）
ホリミヤ 全17巻
一見派手だけど、実は地味で家庭的な女子高生・堀さんと、学校では根暗地味メガネだけど、実はピアスだらけの美形男子・宮村くん。真逆のようで似ているような、二人が偶然出会ったら…!? 甘くて胸がキュッとなる、超微炭酸系スクールライフ！
※本ページで紹介する情報は、2025年1月28日15時現在のものです。