カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、厳選素材とこだわりのミルクのおいしさを楽しむ上質な味わいのミルクキャンディ「金のミルク」シリーズから、新フレーバー「金のミルクプレミアム香るショコラ」を2月3日から期間限定で発売する。

「金のミルクキャンディ」は、北海道産生クリームといった厳選素材を使用し素材の美味しさを活かして仕上げた、大人のための上質な味わいのミルクキャンディ。2012年9月の発売以降、コクがありつつもあっさりとした後味などが好評を得て、ミルクキャンディブランドNo.1の売上（インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場 2024年4月〜2025年3月累計販売金額ブランドランキング）を獲得している。“まろやかな時間をつくる、やさしいひと粒”というブランドパーパスのもと、その上質な味わいとやさしく寄り添う情緒的価値を伝えることで、より多くの方に愛され日常のちょっとしたご褒美として欠かせない一粒になることを目指している。



「金のミルクプレミアム香るショコラ」

今回、「金のミルク」シリーズから、期間限定フレーバーとして「金のミルクプレミアム香るショコラ」を発売する。原料のカカオは産地によって風味が異なるため、金のミルクに最適な組み合わせを追求。ミルクに相性の良い素材を厳選し、焙煎したカカオで香り高いショコラの風味を表現したほか、北海道産生クリームを使用し、ミルクの味わいを損なわない“短時間加熱”で仕上げることで、まろやかなミルクと香り高いショコラが溶け合うプレミアムな味わいに仕上がった。

パッケージは、「金のミルク」シリーズの特徴を生かしながらも、プレミアムラインらしい高級感のあるデザインに仕上げている。ちょっと贅沢なお菓子を食べたいときや、仕事や家事の合間にほっと一息つきたいときなどに、冬らしいショコラフレーバーの上質な味わいを堪能しながら、贅沢なひと時を過ごしてほしい考え。

［小売価格］280円（税込）

［発売日］2月3日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp