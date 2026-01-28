スギちゃん、“ワイルド”な料理姿披露に反響「ワイルドだねぇ！」「さすがです」「美味しそうだぜ〜」
お笑い芸人のスギちゃん（52）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅のキッチンで料理に挑戦する“ワイルド”な姿を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】「さすがです」「美味しそうだぜ〜」スギちゃんが披露した“ワイルド”な料理ショット
投稿では、上半身裸で台所に立ち、白子の天ぷらを揚げる様子を公開。「配偶者が白子の天ぷら食べたいっていうから揚げてやったぜぇ しかも裸で揚げ物してやったぜぇ 水気が多いから油跳ねまくったぜぇ ワイルドだろぉ!!」と、相変わらずの“ワイルド節”全開で報告した。
続く写真では、衣がしっかりついた白子の天ぷらが皿に盛られたアップ写真や、北海道産の白子を大量に購入した様子も披露。ジャンボパックを前にした豪快な買い物ぶりも注目を集めている。
この投稿に、コメント欄には、「白子の天ぷら美味しそうだぜ〜」「優しいぜぇ なのに裸で揚げ物ワイルドだぜぇ」「天ぷら…というか素揚げみたいに白子が丸見えなのもあってワイルドだぜぇ」「打ち粉しないで揚げたのかい？ワイルドだねぇ！」「スギちゃんくらいになると裸で天ぷら！さすがです」など、ツッコミと称賛が入り混じった声が多数寄せられた。
