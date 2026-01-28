『マンガ大賞』歴代大賞作品一覧【2026年最新版】
マンガ大賞とは、今年で19回目を迎える、有志によるマンガ賞である。選考対象は、前年の1月1日から12月31日に出版された単行本の内、最大巻数が8巻までの作品。なお選考対象には電子書籍（最大巻数が８巻相当までの作品）も含む。一次選考では、各選考員が「人にぜひ薦めたいと思う作品を5作品」を選出。二次選考では、一次選考の結果から得票数10位までの作品がノミネート。そこからトップ３を選び、結果を集計して、その年の一推し『マンガ大賞』を決定する。この記事では歴代の大賞受賞作品を最新作から順に紹介！新たな漫画を見つけるもよし、懐かしい名作を探すもよし。選考を勝ち抜いて選ばれた『マンガ大賞』作品を楽しもう！
■2025年大賞 ありす、宇宙までも
価格：759円（4％ポイント還元）
ありす、宇宙までも
目指せ！日本人初女性宇宙飛行士コマンダー
朝日田ありすは、容姿端麗で人気者。
彼女は幼い頃
両親からバイリンガル教育を受けていたが、
その死によって結果的に
どちらの言語も拙くなり、
日々の授業についていくことができない。
そんな中ありすが出会ったのは、
孤高の天才・犬星くんで…？
■2024年大賞 君と宇宙を歩くために
価格：946円（5％ポイント還元）
君と宇宙を歩くために
「ハーフ」と呼ばれる人々の日常と溢れる感情を鮮やかに描いた、わかりあえなさと手を繋ぐ群像劇。
「姉ちゃん、俺、改名したけん。」
フランス人の父と日本人の母を持つ〈米山和美マンダンダ〉は、弟から突然の告白を受ける。
生まれ育ったはずの日本で「異物」と見なされても、笑って流していたけれど…。
アイデンティティに揺れるすべての人へおくる、共生を模索する希望の物語。
■2023年大賞 これ描いて死ね
価格：814円（4％ポイント還元）
これ描いて死ね
東京の島しょ・伊豆王島に住む
安海 相は、漫画が大好きな高校1年生。
長年活動休止状態の憧れの漫画家
☆野0先生がコミティアに出展することを
知り、東京都区内に旅立つことに…
そしてコミティア会場での
思わぬ出会いが相の人生を変える！
漫画家にはどうやったらなれるのか？
知っているようで知らない漫画創作の世界。
この物語は、その世界に続く“まんが道”へ
踏み出していく少女の物語。
■2022年大賞 ダーウィン事変
価格：792円（5％ポイント還元）
ダーウィン事変
テロ組織「動物解放同盟（ALA）」が生物科学研究所を襲撃した際、妊娠しているメスのチンパンジーが保護された。
彼女から生まれたのは、半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」チャーリーだった。
チャーリーは人間の両親のもとで15年育てられ、高校に入学することに。
そこでチャーリーは、頭脳明晰だが「陰キャ」と揶揄されるルーシーと出会う。
「テロ」「炎上」「差別」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに向き合うヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ。
■2021年大賞 葬送のフリーレン
価格：594円（3％ポイント還元）
葬送のフリーレン
魔王を倒した勇者一行の後日譚ファンタジー
魔王を倒した勇者一行の“その後”。
魔法使いフリーレンはエルフであり、他の3人と違う部分があります。
彼女が”後”の世界で生きること、感じることとは--
残った者たちが紡ぐ、葬送と祈りとは--
物語は“冒険の終わり”から始まる。
英雄たちの“生き様”を物語る、後日譚(アフター)ファンタジー!
■2020年大賞 ブルーピリオド
価格：792円（1％ポイント還元）
ブルーピリオド
成績優秀かつスクールカースト上位の充実した毎日を送りつつ、どこか空虚な焦燥感を感じて生きる高校生・矢口八虎（やぐち やとら）は、ある日、一枚の絵に心奪われる。その衝撃は八虎を駆り立て、美しくも厳しい美術の世界へ身を投じていく。美術のノウハウうんちく満載、美大を目指して青春を燃やすスポ根受験物語、八虎と仲間たちは「好きなこと」を支えに未来を目指す！
■2019年大賞 彼方のアストラ
価格：502円（1％ポイント還元）
宇宙への往来が当たり前になった近未来。高校生のカナタ、アリエスら9名は“惑星キャンプ”に旅立つ。未体験の宇宙旅行に胸を躍らせながら惑星に降り立った彼らを待ち受ける、予想外の事態とは!? 近未来SFサバイバルストーリー、始動!!
■2018年大賞 BEASTARS
価格：528円（50％ポイント還元）
BEASTARS
肉食獣と草食獣が共存する世界。そこには、希望も恋も不安もいっぱいあるんだ。チェリートン学園の演劇部員レゴシは、狼なのにとっても繊細。そんな彼が多くの動物たちと青春していく動物群像劇が始まる!!
■2017年大賞 響〜小説家になる方法〜
価格：759円（Kindle Unlimitedなら0円！）
響〜小説家になる方法〜
とある文芸編集部の新人賞宛に送りつけられた、直筆の投稿原稿。
編集部員の花井は、応募条件を満たさず、
ゴミ箱に捨てられていたその原稿を偶然見つける。
封を開けると、これまで出会ったことのない
革新的な内容の小説であった。
作者の名は、鮎喰響。連絡先は書いていない・・・
■2016年大賞 ゴールデンカムイ
価格：564円（1％ポイント還元）
『不死身の杉元』日露戦争での鬼神の如き武功から、そう謳われた兵士は、ある目的の為に大金を欲し、かつてゴールドラッシュに沸いた北海道へ足を踏み入れる。そこにはアイヌが隠した莫大な埋蔵金への手掛かりが!? 立ち塞がる圧倒的な大自然と凶悪な死刑囚。そして、アイヌの少女、エゾ狼との出逢い。『黄金を巡る生存競争』開幕ッ!!!!
■2015年大賞 かくかくしかじか
価格：777円（1％ポイント還元）
自分は絵がうまい。本気でうぬぼれていた林明子（高3）は竹刀を持った絵画教師・日高先生に罵られ…!? 少女まんが家を夢みたあの頃を描くドラマチック・メモリーズ！
■2014年大賞 乙嫁語り
価格：682円（1％ポイント還元）
乙嫁語り
美貌の娘・アミル（20歳）が嫁いだ相手は、若干12歳の少年・カルルク。遊牧民と定住民、８歳の年の差を越えて、ふたりは結ばれるのか……？ 『エマ』で19世紀末の英国を活写した森薫の最新作はシルクロードの生活文化。馬の背に乗り弓を構え、悠久の大地に生きるキャラクターたちの物語！
■2013年大賞 海街diary
価格：748円（5％ポイント還元）
海街diary
男の部屋で朝を迎えた三姉妹の次女・佳乃（よしの）に父の訃報（ふほう）が届いた。母との離婚で長い間会っていない父の死に、なんの感慨もわかない佳乃は…。鎌倉（かまくら）を舞台に家族の「絆（きずな）」を描いた限りなく切なく、限りなく優しい吉田秋生の新シリーズ！！
■2012年大賞 銀の匙 Silver Spoon
価格：528円（1％ポイント還元）
銀の匙 Silver Spoon
超ヒット作『鋼の錬金術師』の荒川弘の最新作！大自然に囲まれた大蝦夷農業高校に入学した八軒勇吾。授業が始まるなり子牛を追いかけて迷子、実習ではニワトリが肛門から生まれると知って驚愕…などなど、都会育ちには想定外の事態が多すぎて戸惑いの青春真っ最中。仲間や家畜たちに支えられたりコケにされたりしながらも日々奮闘する、酪農青春グラフィティ！！
■2011年大賞 ３月のライオン
価格：759円（5％ポイント還元）
３月のライオン
その少年は、幼い頃すべてを失った。夢も家族も居場所も──。この物語は、そんな少年がすべてを取り戻すストーリー。その少年の職業は──やさしさ溢れるラブストーリー。
■2010年大賞 テルマエ・ロマエ
価格：673円（10％OFF）
すべての“風呂”は、“ローマ”に通ず。
「マンガ大賞2010」と「第14回手塚治虫文化賞短編賞」をW受賞、実写映画（主演：阿部寛）も記録的な大ヒットとなった超ベストセラー・爆笑コミック！
紀元前128年、第14代皇帝ハドリアヌスが統治し、かつてない活気に溢れているローマ。すべてに斬新さが求められるこの時代、古き良き浴場を愛する設計技師のルシウス・モデストゥスは、生真面目すぎる性格が時代の変化に合わず、職を失ってしまう。落ち込むルシウスは友人に誘われた公衆浴場から、突然現代日本の銭湯にタイムスリップしてしまい……!?
■2009年大賞 ちはやふる
価格：594円（5％ポイント還元）
ちはやふる
まだ“情熱”って言葉さえ知らない、小学校６年生の千早(ちはや)。そんな彼女が出会ったのは、福井からやってきた転校生・新(あらた)。おとなしくて無口な新だったが、彼には意外な特技があった。それは、小倉百人一首競技かるた。千早は、誰よりも速く誰よりも夢中に札を払う新の姿に衝撃を受ける。しかし、そんな新を釘付けにしたのは千早のずば抜けた「才能」だった……。まぶしいほどに一途な思いが交差する青春ストーリー、いよいよ開幕!!
■2008年大賞 岳
価格：759円（1％ポイント還元）
岳
秋の北穂高岳。登山中の中年男性・黒岩が、雪に足をとられて崖から転落、腕を骨折して動けなくなってしまった。山麓の警察署では下山時刻が遅れていることから、山岳遭難防止対策協会のボランティア・三歩に救助を要請することに。見かけは頼りなさそうな三歩だが、ヒマラヤや南米の山を歩いてきた経験豊富な救助員で…
