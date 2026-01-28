²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä31ºÐ¤ÎŽ¢µ±¤»Ï¤á¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹Ž£¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¹ÄÂ²¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ú2025Ç¯12·îBEST¡Û
2025Ç¯12·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡½©¼ÄµÜ²È¤È¤â»°³ÞµÜ²È¤È¤âÁ´Á³¤Á¤¬¤¦¡ÄŽ¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£ÂÔË¾ÏÀ¤ÎÇØ·Ê¤Ë²ÈÂ²´Ø·¸¤Î¤ª¼êËÜ"µá¤á¤ë¹ñÌ±´¶¾ð"
¢§Âè2°Ì¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä31ºÐ¤ÎŽ¢µ±¤»Ï¤á¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹Ž£¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¹ÄÂ²¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
¢§Âè3°Ì¡¡Ž¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾Ý¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤Â³¤±¤¿¡ÄŽ£¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤¬¸«¤¿°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ"À¤³¦ÅªÈ¯Å¸¤ÎÃû¤·"
¢£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î30Âå¥é¥¤¥Õ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï12·î29Æü¤Ë31ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î30Âå¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£»Å»ö¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÈ¿±Ç¤¹¤ë¡£»Å»ö¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤ß¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¦´¶¤¬¹¤¬¤ë¡£
¤½¤Î²óÅ¾¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Îµ»ö¤À¡£¡Ò¥Ö¥é¥¸¥ëË¬ÌäÃæ¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¤Ê¸½ÃÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¡ÄÁõ¤¤¤ËÉ½¤ì¤¿¸½ÃÏ¤Ë´ó¤»¤ë¤ª¿´¡Ó¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤ÇÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬ÇÛ¿®¤·¤¿¡Ê6·î12Æü¡Ë¡£¥ê¡¼¥É¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¡£
Ê¸Ëö¤Ë¡Ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡¡·ªÃ«ÀîÆà¡¹»Ò¡Ó¤È¤¤¤¦½ðÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½÷Àµ¼Ô¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¡Ö½÷À¤ËÎÏ¤ò¡×¤¬¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éµ»ö¤Ë¤·¤¿¡£¼Ò²ñÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤À¤±¤É¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÃúÇ«¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉÁ¼Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤³¤ÎÆü¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¡Ö¥Ú¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½ñ¤¯¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉÁ¼Ì¡£¤¤Ã¤È·ªÃ«Àîµ¼Ô¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¹Ä¼¼¡×¤Ï½÷À¹ÄÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½»¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤¤
¼Ò²ñÀ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÎ¾ÎØ¤Ë¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ïî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢30Âå¤Ï»Å»ö¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿Ç¯º¢¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¹ñÌ±¤¬¤¤¤ë¡£¹ÄÂ²¤ÎÌò³ä¤âÆü¡¹¡¢¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ò¤º¤Ã¤È¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ï¤Þ¤ê¤Ï10Ç¯Á°¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬20ºÐ¤Î»þ¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î³èÌö¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤È¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î½¼¼Â¥é¥¤¥Õ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¤È¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¹Ä¼¼¤Ï¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¶¯¤¤¿Í¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯12·î¡¢À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Àµ¼Ô²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÊì¤Ï¡¢½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼è¤ê¾å¤²Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤Î»ä¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÍ¥¤·¤¯Á°¸þ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿Í¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µª»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤¹¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤·¤Ó¤ì¤¿¡£
5Ç¯¸å¤Î2019Ç¯3·î¡¢¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¤Î¼ÁÌä¤ËÊ¸½ñ¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Èµ¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¶½Ì£¤¬¡Ö·ëº§¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¡É¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¹à¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ï¡¢º£¸å¤â´Þ¤á¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¢£âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î·ëº§ÌäÂê¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¤¯¡¼¡¢¤«¤Ã¤±¡¼¡£¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ð¤ÎâÃ»Ò¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢·ëº§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ð¤Î°ì¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´õË¾¤¬¤«¤Ê¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î´õË¾¤â¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¯¹Ä¼¼¤ò½Ð¤¿¤¤¤Î¤À¡£¤½¤¦Íý²ò¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÎ±³Ø¤â½¢¿¦¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Ë¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢ÆÍÇ¡¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊÑËÆ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï2020Ç¯10·î10Æü¡¢¡Ö¹ñºÝ¥¬¡¼¥ë¥º¥á¥Ã¥»¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤½¤³¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤¬¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£¡Öº£¸å¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤¬Ã£À®¤µ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤¤¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êâÃ»Ò¤µ¤ó¤Î·ëº§ÌäÂê¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¸«¤ë¹Ä¼¼¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÂ¿¤¤¡£¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÁø¤¦»Ð¤ò¸«¤Æ¡¢¹ñÌ±¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Öº§°ù¤Î¼«Í³¡×¤¬¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷ÀÁ´ÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¢£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡È¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É
¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¡¢2021Ç¯5·î¤Ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÁ´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤ËÈó¾ï¶Ð¾üÂ÷¿¦°÷¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¡£¡Ö·ëº§¡×¤È¡Ö»Å»ö¡×¤òÅ·Çé¤Ë³Ý¤±¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¡×¤Ë·¹¤»Ï¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²Â»Ò¤µ¤Þ¡£¤½¤Î·è°Õ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
23Ç¯9·î¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ÇÍý¹©·Ï¤Î½÷À¤Î³ä¹ç¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¹â¤¤Ç½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹ÄÂ²¤¬¡Ö»ÄÇ°¡×¤È´¶¾ð¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¡¢¤¢¤ë¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥á¥Ã¥»¡×¤Ë¤âËèÇ¯¡¢½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ï¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¹Í¤¨¡¢À¼¤ò¤¢¤²¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ×¤·¡¢Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¡Ø¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¡Ù¡¡¥¬¡¼¥ë¥¹¥«¥¦¥È¤Î¼°Åµ»²²Ã¡×2025Ç¯10·î19Æü¡Ë¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ëÌäÂê¤Ë¹ÄÂ²¤¬¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¡£Æ±¤¸µ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Â¿Ë»¤À¡£¡È¤·¤´¤Ç¤¡É¤Û¤ÉÂ¿Ë»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÀ¤³¦¤â¶¦ÄÌ¤À¤í¤¦¡£µÜÆâÄ£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¡Ö½©¼ÄµÜ²È¤Î¤´ÆüÄø¡×¤Ç¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬²¿²ó¡¢¹Ô»ö¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤´¸øÌ³¤ä¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ø¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¡¢³°¹ñ¤´Ë¬Ìä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´³èÆ°¡×¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤«¤ò¿ô¤¨¤ë¤È¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Ç¹ç·×185²ó¡£11·î¤Ï4Æü¤Î¡ÒµÜÃæÃã²ñ¤´ÇæÀÊ¡ÊÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼ÔµÚ¤ÓÊ¸²½¸ùÏ«¼ÔÅù¡Ë¡Ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢26Æü¤Î¡Ò¡ÖÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¡×ÊÄ²ñ¼°¤´Î×ÀÊ¡Ó¤Þ¤Ç·×14²ó¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿10·î¤Ï38²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö»Å»ö¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦Î¾ÎØ¤ò²ó¤¹
¾¯¤·ÏÃ¤¬¤½¤ì¤ë¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¥×¥Á¥×¥é¡×¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£2024Ç¯5·î¤Î¥®¥ê¥·¥ãË¬Ìä¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¡ÖPierrot¡Ê¥Ô¥¨¥í¡Ë¡×¡¢ÃÍÃÊ¤¬ÀÇ¹þ¤ß2990±ß¤À¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±Ç¯9·î¤ÎÄ»¼è¸©Ë¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢Æ±¸©ÆüÆîÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÇòÃ«¹©Ë¼¡×¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´óÌÚºÙ¹©¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¬ÀÇ¹þ¤ß4950±ß¡¢¥Ð¥ì¥Ã¥¿ÀÇ¹þ¤ß3850±ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥Á¥×¥é¤«¤é¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¹©·Ý²ñ¤ÎÁíºÛ¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤¬Áª¤Ù¤Ðºî¤ê¼ê¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤âÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»Å»ö¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦Î¾ÎØ¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹Ä°Ì¤Ï¡¢¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ëÃË·Ï¤ÎÃË»Ò¤¬¡¢¤³¤ì¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡×¤È»Ï¤Þ¤ë¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤¬Äê¤á¤ë¹Ä¼¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷À¹ÄÂ²¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ½ñ¤¯¤Ê¤é¡¢ÂçÊÑµõ¤·¤¤¡£³°¤«¤éÆþ¤Ã¤¿½÷À¤Î¼ç¤¿¤ëÌò³ä¤Ï½Ð»º¡¢¤½¤ì¤âÃË»Ò½Ð»º¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡ÖÅ¬±þ¾ã³²¡×¤È¤¤¤¦ÉÂ¤òÆÀ¤¿¤Î¤¬¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤À¡£
¢£¡È¤ä¤ê¤¬¤¤ºñ¼è¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡É¤Ç¤¢¤ë
¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¹ÄÂ²½÷»Ò¤Ï¡¢Å·¹ÄµÚ¤Ó¹ÄÂ²°Ê³°¤Î¼Ô¤Èº§°ù¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÎ¥¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼÷Âà¼Ò°Ê³°¡¢²¿¤â·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï·ãÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤â¤µ¤ì¤º¡¢½ÐÀ¤¤â¤·¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¿½÷À¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤é¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤ºñ¼è¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢·ëº§¤È¤ÏÎ¾Î©¤·¤Ê¤¤¡£Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤Î»Å»ö¤Ï·ëº§¸å¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¬¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¤É¤¦¤«¡£Æñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ëº§¤Ï¤»¤º¡¢»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤·Â³¤±¤ë¤Î¤â¿ÍÀ¸¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤âÂçÀª¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢É¾²Á¤â½ÐÀ¤¤â¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¤º¤Ã¤È´¶¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¤È»Å»ö¤È·ëº§¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æó¼ÔÂò°ì¤¬¼ÙËâ¤¹¤®¤Æ¡¢Æ²¡¹½ä¤ê¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤Ç2025Ç¯9·î30Æü¡¢¹Ä¼¼·ÐºÑ²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢»°³ÞµÜ²È¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬»°³ÞµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÉË»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊì¤Î¿®»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö»°³ÞµÜùî¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¡×ÁÏÀß¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹Ä¼¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À¤¬Åö¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Ì±´Ö¤«¤é²Ç¤¤¤À½÷À¤¬µÜ²È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢1889Ç¯¤Ëµì¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£½÷À¹ÄÂ²¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤Î°ìÊâ¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢»°³ÞµÜ²È¤Þ¤¿¤Ï»°³ÞµÜùî¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¤¬µìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤òÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÃË·ÏÃË»Ò¤ò³Î¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¢£¹ñ²ñ¤Î¿³µÄ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤
½÷ÀµÜ²È¤âµìµÜ²È¤«¤é¤ÎÍÜ»Ò¤â¡¢¸º¾¯¤¹¤ë¹ÄÂ²¿ôÂÐºö¤È¤·¤Æ¹ñ²ñ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¿³µÄ·ÑÂ³¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
11·î30Æü¤Ë60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤·¤¿¡£¸øÅª³èÆ°¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¡ÊÃ´¤¤¼ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤½¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤«¤ó¤È¤â¤·Æñ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¿Ê¤Þ¤Ê¤¤À©ÅÙ²þ³×¤Ø¤Î¤¤¤éÎ©¤Á¤òÉ½¤·¤¿È¯¸À¤À¤È¸«¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Îµï¾ì½ê¤¬¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤È¿¿µÕ¤Ê¤³¤È¡¢¹ÄÂ²¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¹ñÌ±¤Ï¤¤¤è¤¤¤èËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤¦¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ë
----------
ÌðÉô Ëüµª»Ò¡Ê¤ä¤Ù¡¦¤Þ¤¤³¡Ë
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£83Ç¯¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£±§ÅÔµÜ»Ù¶É¡¢³Ø·ÝÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢½µ´©»ï¡Ö¥¢¥¨¥é¡×¤ÎÁÏ´©¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÐºÑÉô¡¢¡Ö½µ´©Ä«Æü¡×¤Ê¤É¤Çµ¼Ô¤ò¤·¡¢¡Ö½µ´©Ä«Æü¡×ÉûÊÔ½¸Ä¹¡¢¡Ö¥¢¥¨¥é¡×ÊÔ½¸Ä¹ÂåÍý¡¢½ñÀÒÊÔ½¸ÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£¡Ö½µ´©Ä«Æü¡×»þÂå¤ËÃ´Åö¤·¤¿¥³¥é¥à¤¬¾¾ËÜ¿Í»ÖÃø¡Ø°ä½ñ¡Ù¡Ø¾¾ËÜ¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£2011Ç¯4·î¡¢¤¤¤¤¤¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ë¥á¥¯¡×¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡¢Æ±Ç¯6·î¤«¤é2017Ç¯7·î¤Þ¤Ç¡¢50Âå¤«¤é¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤Î·î´©À¸³è¾ðÊó»ï¡Ö¤¤¤¤¤¤¡×¡Ê¸½¡Ö¥Ï¥ë¥á¥¯¡×¡ËÊÔ½¸Ä¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾Ð´é¤Î²í»Ò¤µ¤Þ¡¡À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ù¡ØÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤È¤¤¤¦´ñÀ×¡Ù¡ØÄ«¥É¥é¤Ë¤ÏÆ¯¤¯½÷»Ò¤ÎËÜ²»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È ÌðÉô Ëüµª»Ò¡Ë