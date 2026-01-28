小学生の学用品で出費増…スマホの固定費を下げるなら「y.u mobile」がおすすめの理由って？

毎月のスマホ代、見直せば大きな節約に

「スマホ料金の見直し＝面倒」というイメージを持っている方も多いかもしれません。しかし毎月の支出の中でスマホ代は意外に大きなウエイトを占めます。

たとえば、大手キャリアで夫婦それぞれが月5,000円ずつスマホを契約していた場合、年間の通信費は合計で約120,000円にもなります。

一方で、y.u mobileの「シェア U-NEXTプラン（音声SIM・20GB）」なら、月額4,170円（税込）で2人分の音声SIMをまとめて管理することができます。年間の合計は約50,000円となり、約70,000円もの節約につながります。

しかも、家族で20GB（最大50GB）のデータ容量と、U-NEXTの動画見放題サービスをシェアできるため、通信とエンタメを1つにまとめることができます。

さらに、小学生のお子さんにスマホを持たせるタイミングが来た場合も、追加SIMを利用すれば同じプラン内でシェアが可能。これからのライフスタイルにも柔軟に対応できる点も、y.u mobileの大きな魅力です。



「シェア U-NEXT」ってどんなプラン？

y.u mobileの「シェア U-NEXT」はU-NEXT（※）の動画見放題サービスがセットになったプランです。20GBのデータ容量を最大4人で分け合えるのが特長です（現在のプランは図表1の通り）。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービス。

図表1

プラン 料金 容量 シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※1）

筆者作成

※1 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

⾳声通話SIMについては2枚⽬までは追加料⾦なしで利用（※）できるので、1人あたり月額2,085円（4,170円÷2）で使用できるということになります。

※注意点として、データSIMの場合は2枚目であっても追加料金がかかります。「SMSあり」は月額462円、「SMSなし」は月額330円。

3枚まで追加可能なので、最大4名（契約者1人＋追加SIM3枚）で利用できるシェアプランになっています。

もし小学生のお子さんにスマホを持たせる場合は、よりお得になります。

仮に3名で⾳声通話SIMを使用する場合の月額料金は、

・2人目まで4,170円 （2枚目までは追加SIM料金は無料であるため）

・3人目は追加SIM料金として月額550円が発生

これらを合計すると、4,170円＋550円＝月額4,720円となり、3人で割ると、一人当たり月額 約1,573円で利用できることになります。

他にもメリットととして、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能なため、スマホもエンタメもお得に利用できるという点が挙げられます。

また当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように契約プランのギガが倍増します。



＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



使わなかったギガは「永久繰り越し」で無駄にならない！

y.u mobileなら、「ギガの永久繰り越し」で100GBまで無期限に繰り越せます。「今月はあまり使わなかった」「来月は旅行やイベントでたくさん使いたい」といった月による使い方の違いにも柔軟に対応可能。

子育て家庭では何かとスケジュールが変動しがちなので、こうした柔軟性のある仕組みは非常に助かります。



チャージも安くて無駄がない

急に通信量が足りなくなってしまったときにも安心です。y.u mobileでは、データの追加チャージが非常にリーズナブル。1GBあたり330円（税込）、10GBまとめて購入すれば1,200円（税込）と、1GBあたり約120円で済みます。

さらに、このチャージしたギガも繰り越し対象となるため、「とりあえず」で多めに購入したとしても無駄になりません。突発的な出費が多い時期でも、安心して使える仕組みが整っています。



修理費用保険が自動で付帯。スマホのトラブルにも対応

スマホを落として画面が割れてしまった、飲み物をこぼして故障してしまった……。そんな万が一のトラブルにも対応できるのが、y.u mobileの「修理費用保険」です。

音声通話SIMを契約しているすべてのユーザーに対し、ユーザー負担0円の「修理費用保険」がつきます。 対象は、スマートフォンの破損や水没、全損、故障などで、年間最大3万円までの修理費用を補償してくれる仕組みです。

小さなお子さんがいる家庭では、スマホの扱いにも気をつかう場面が多いはず。この保険があることで、より安心してスマホを使い続けられます。



まとめ

新学期に向けて出費が増えるこの時期、見落としがちな「スマホの固定費」こそ、節約のチャンス。y.u mobileなら、わかりやすいプラン、使いやすい仕組み、そして万が一の備えまで充実しており、子育て家庭にもぴったりの格安SIMです。

「学用品の支出が増えてちょっと不安」「家計を見直したい」そんな方は、y.u mobileの公式サイトでプランを比較・検討してみてはいかがでしょうか。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

取扱店舗一覧はこちら

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

現在実施中のキャンペーンはこちら



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー