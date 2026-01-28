45Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤âêô¤»¤Ê¤¤²ÄÎù¤µ¡ª²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¤Îµ©Í¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëÀ¡¢Ì¾¶Ê¡Ö¤±¤ó¤«¤ò¤ä¤á¤Æ¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ß¡¼¡×...°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤¬Ê¬¤«¤ë¥«¥Ð¡¼¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤â
1980Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¶õÁ°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë²«¶â´ü¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ïâÁ¤¤¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
1980Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é45¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¡½¡½Ž¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞŽ£¤äŽ¢¥¶Ž¥¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óŽ£¤Ê¤É¤Î²Î¾§±ÇÁü¤ò¸·Áª¤·¤¿Blu-ray BOXŽ¢NAOKO ANTHOLOGY SONGSŽ£(12·î24ÆüÈ¯Çä)¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤Ïº£¤Ê¤ª"±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë"¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤Û¤Û¤¨¤ß¤µ¤ï¤ä¤« ¥«¥Ê¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥«¥Ê¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯À¡¤ó¤À²ÎÀ¼¤È°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é°ìÀþ¤ò²è¤¹É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤¬ÊÌ³Ê¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤À¡£²ÄÎù¤µ¤Î±ü¤ËÈë¤á¤¿³Î¤«¤ÊÀ¼ÎÌ¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤òÅö»þ¤«¤éÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¤ÎÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿1982Ç¯¤«¤é1984Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ®½Å¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Îµ°À×¤òÃ©¤ëÆÃ½¸¡ã²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯µÇ°¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ä¤¬¡¢2·î¤è¤ê¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ3¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ2·î15Æü(Æü)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢1982Ç¯10·î¤ËÅìµþ¡¦¼Ç¤ÎÍ¹ÊØÃù¶â¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖBRILLIANT -Lady Naoko in Concert-¡×¤À¡£
¢£²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÏÉ¬Ä°¡ª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿"LADY ¥Ê¥ª¥³¥á¥É¥ì¡¼"¤â°µ´¬
Åö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿²Ï¹ç¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤ÎËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê²»³ÚÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëÆóÉô¹½À®¡£
Âè°ìÉô¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤äË®³Ú¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢Ëë³«¤±¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¡¢¡ÖAIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH¡×¤ò¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¶ÛÄ¥¤òÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤À¼¤Î¿¤Ó¤ÈÄ¥¤ê¡¢°ìÄ°¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¹â¤¤É½¸½ÎÏ¡£10Âå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤À¡£
¶ÊÃæ¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤¹"¥ì¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤ÎÀÀ¤¤"¤ò»×¤ï¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢µÒÀÊ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é»ØÅ«¤äÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£
Â³¤¯"LADY ¥Ê¥ª¥³¥á¥É¥ì¡¼"¤Ç¤ÏÈà½÷¤ÎÂî±Û¤·¤¿É½¸½ÎÏ¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¡¢¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ö¤ë¡Á¤¹¡×¤ä¡ÖDANCING QUEEN¡×¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÍÙ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê³Ú¶Ê¤òÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥¢¥Ã¥×¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤¿·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Î³Ú¤·¤¤±é½Ð¤ÇÌ¥¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹...¡£¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÎÀ¼¤Î°ÂÄê´¶¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÑµÒ¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥³¡¼¥ë¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤¤¤«¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Î¡Ö¤±¤ó¤«¤ò¤ä¤á¤Æ¡×¤«¤éËë³«¤±¡ªÂèÆóÉô¤Î¥»¥È¥ê¤Ï¼«¿È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®
ÂèÆóÉô¤Ï¡¢²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ë¥·¥ó¥°¥ë¶ÊÃæ¿´¤Î¹½À®¤À¡£ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡Ö¤±¤ó¤«¤ò¤ä¤á¤Æ¡×¤ò¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤Ï¤½¤ÎÈþÀ¼¤Ë¤¸¤Ã¤ÈÄ°¤Æþ¤ë¡£
ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Î¡ÖÂç¤¤Ê¿¹¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª²È¡×¤ä¡Ö¥ä¥ó¥°¡¦¥Ü¡¼¥¤¡×¡¢ºÇ¹âÄ¬¤Î¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ß¡¼¡×¡¢¤½¤·¤ÆÅö»þ¤Î²Æ¤Îµ±¤¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö²Æ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤¬Êü¤Ä´ËµÞ¤ËÉÙ¤ó¤À¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯¤ò·Ð¤¿±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
45¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë²þ¤á¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤½¤Î¥«¥Ê¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤¬·è¤·¤Æ¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤Â³¤±¤ë²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¤Î"ËÜÊª¤Îµ±¤"¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áÀîÁÒÍ³µ¯»Ò
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
01¡¥AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH
02¡¥LADY ¥Ê¥ª¥³¥á¥É¥ì¡¼
¡ÁYOU KEEP ME HANGIN' ON
¡Á±«
¡Á¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ö¤ë¡Á¤¹
¡Á¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°
¡Á°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÁDANCING QUEEN
¡ÁFOR ONCE IN MY LIFE
¡Á¤·¤¢¤ï¤»¼Çµï
¡ÁKISS OF FIRE(±éÁÕ)
¡Á¥À¥ó¥¹¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÍÙ¤ì¤Ê¤¤
¡ÁBEGIN THE BEGUINE
¡Á100¡ó...So¤«¤â¤Í¡ª
¡ÁYESTERDAY ONCE MORE
¡ÁI HEAR A SYMPHONY
03¡¥SMILE AGAIN
04¡¥¤±¤ó¤«¤ò¤ä¤á¤Æ
05¡¥½©ºù
06¡¥¥ä¥ó¥°¡¦¥Ü¡¼¥¤
07¡¥°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹
08¡¥17ºÍ
09¡¥¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ß¡¼
10¡¥¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥¹
11¡¥Âç¤¤Ê¿¹¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª²È
12¡¥²Æ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó
13¡¥¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼
ÊüÁ÷¾ðÊó
¡ã²Ï¹çÆàÊÝ»Ò¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯µÇ°¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
²Ï¹çÆàÊÝ»Ò BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü(Æü)20:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ´ÚÎ®¡¦»þÂå·à¡¦¹ñÆâ¥É¥é¥Þ(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
