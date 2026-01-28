「今日好き」秋山みづき、ミニスカ×ブーツの冬コーデで美脚スラリ「スタイルレベチ」「透明感半端ない」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた秋山みづきが1月27日、自身のInstagramを更新。ミニスカートにブーツのコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」出身美女「脚長すぎ」“超ミニ”ボトムで美脚スラリ
秋山は、洋風の建物の前で撮影したショットを複数枚投稿。水色と白のカーディガンにデニムのマイクロミニのスカート姿で膝下までのロングブーツを履き、スラリと美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎ」「スタイルレベチ」「おしゃれな背景が似合う」「透明感半端ない」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。秋山は「ニュージーランド編」「冬休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆秋山みづき、ミニスカ×ブーツの冬コーデ公開
◆秋山みづきの投稿に反響
