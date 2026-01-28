韓国ユーチューバー「有病長壽ガールさん」が28歳で死去…20代で希少がん、闘病Vlogを投稿

韓国のユーチューバー、有病長壽ガールさんが亡くなった。

故人は非透明細胞腎細胞がんの闘病過程を記録し、多くの人に勇気を与えてきた。享年28。

故人の恋人は1月28日、チャンネルの告知欄を通じて「有病長壽ガールが長い闘病の末、天の星になった」と訃報を伝えた。先の見えない闘病生活のなかで始めたユーチューブが予想以上に大きな愛を受け、登録者からの温かな関心が故人にとって本当に大きな力になったとして、感謝の気持ちを示した。続けて「もう痛みなく、安らかに休んでほしい」とし、故人を悼んだ。

故人は20代で希少がんの非透明細胞腎細胞がんと診断され、本格的な抗がん治療を開始した。初診の時点で、すでにリンパ節や骨、肝臓などへ転移したステージ4の状態だったという。闘病の過程では短期間で体重が約10kg減少したほか、発熱に加えて腰や骨盤、脊椎に激しい痛みを抱えるなど、厳しい時間を過ごしていた。

そうした身体的苦痛のなかでも、故人は闘病の日常を包み隠さず共有し、生への強い意志を示してきた。訃報が伝わると、チャンネルには「苦しみのない場所で安らかに休んでほしい」「あなたの勇気のおかげで大きな力をもらった」といった、登録者たちからの追悼の言葉が相次いでいる。